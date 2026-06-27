Война за горючее 27.06.2026, 20:42

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Как отразится на армии РФ дефицит топлива и боеприпасов из-за атак на НПЗ и химические заводы.

Украина с каждым месяцем усиливает свои удары по российской нефтянке и химической промышленности. Под атаки попадают нефтеперерабатывающие заводы, топливные резервуары, производства сложных химикатов.

«Новая-Европа» обсудила с экспертами то, как подобная стратегия может сказаться на ходе боевых действий и снабжении российской армии горючим и боеприпасами

В пятницу, 26 июня, Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Москву, аннексированный РФ Крым, Тульскую и другие области России. Минобороны РФ отрапортовало об уничтожении 660 БПЛА над 12 российскими регионами, аннексированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. По данным телеграм-канала Astra, всю ночь дроны атаковали химкомбинат «Азот» в Новомосковске Тульской области. В городе слышали множество взрывов, пишет издание со ссылкой на местных жителей. Предприятие уже попадало под удар ВСУ 14 июня. Комбинат «Азот» является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений.

Серия налетов украинских беспилотников, которым только в мае текущего года удалось 16 раз поразить российские нефтезаводы, в том числе восемь из десяти крупнейших, отбросила российскую нефтеперерабатывающую отрасль на два десятилетия в прошлое. В открытых источниках говорится, что с начала полномасштабного вторжения и по 21 июня текущего года украинские беспилотники нанесли не менее 158 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Уже в феврале 2026 года убытки российских нефтяных компаний от ударов украинских беспилотников по НПЗ превысили 1 триллион рублей.

Атакованными оказались как минимум 24 из 33 крупных НПЗ (мощностью переработки более 1 млн тонн нефти в год). Рекордным по числу атак стал 2025 год, а в 2026-м Украина уже почти повторила показатели всего 2024-го. Нетронутыми пока остаются только два крупных завода за Уралом: Омский и Ангарский.

Всё для фронта

Из-за украинских воздушных атак в десятках регионов России введены ограничения на продажу топлива. Но ощущает ли армия нехватку горючего? Эксперты считают, что вооруженные силы почувствуют дефицит бензина и солярки в последнюю очередь.

— Эффект ударов по нефтяной инфраструктуре и НПЗ РФ уже виден невооруженным глазом, — говорит военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» ﻿Александр Коваленко. — Во многих областях России на заправки выстраиваются длинные очереди. В некоторых регионах топливо перестали продавать совсем. Но в ходе военных действий армия всегда снабжается ГСМ и топливом в приоритетном порядке. Это может происходить и в ущерб гражданскому населению. «Всё для фронта, всё для победы!» — вот сегодняшний лозунг в РФ. Поэтому ждать топливный кризис в войсках придется несколько дольше, чем на гражданке.

— Мы не видим, чтобы удары по НПЗ и топливной инфраструктуре как-то сказались на военных действиях, — говорит «Новой-Европа» аналитик CIT (Conflict Intelligence Team), согласившийся общаться на условиях анонимности. — На фронте у россиян есть некоторые сложности с доставкой бензина на «ноль» (передовую), но некритичные. Кризисом мы бы их не назвали. Мы думаем, что при дефиците армия будет в приоритете. Например, сейчас в Крыму Вооруженные силы РФ должны получать ГСМ в требуемых объемах. Но это не распространяется на технику, которая не стоит на балансе Минобороны официально. Такую, как волонтерские машины, мотоциклы и так далее.

— Очевидно, что для армии бензин, а тем более дизель в России на данный момент есть, — рассказывает военный исследователь Кирилл Михайлов. — Каких-то масштабных последствий именно из-за топливного кризиса или снарядного голода не видно, но это процесс долгий и системный. Однако бывают и исключения.

На видео с машинами, загруженными канистрами с топливом, закадровый голос рассказывает, что частям российской армии не хватает бензина для выездов на боевые задания.

При этом горючее на передовую в Запорожской области у города Токмак, где сейчас воюет 58-я армия ВС РФ, везут аж из далекого Дагестана.

Накопление ресурсов

Российские вооруженные силы, по словам Александра Коваленко, располагают собственными складами ГСМ. По ним работают украинские дроны. Но значительные запасы на этих складах еще могут быть. При этом, судя по открытым источникам, на некоторых участках фронта уже наблюдается нехватка топлива. После того как ВСУ устроили логистический локдаун в зоне, куда долетают дроны middle strike, ситуация со снабжением солдат на передовой значительно ухудшилась. Процесс наступательных действий замедлился. Частично в этом есть заслуга и операторов БПЛА, атаковавших НПЗ и нефтехранилища.

— У армии РФ сегодня идет период накопления ресурсов для пика летней наступательной кампании, — рассказывает военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. — Топливо запасается в специальных резервуарах, откуда уже идет распределение по конкретным частям. Хотя ВСУ атакует и эти объекты, на данный момент запасов авиационного керосина, дизеля и бензина у россиян еще достаточно. Так что удары по НПЗ и нефтяной инфраструктуре — это работа на будущее. Важно уничтожение не только предприятий по переработке нефти, но и стратегических нефтебаз, как это произошло в Рыбинске. Оттуда горючее идет в том числе и на нужды ВС РФ.

Нехватка топлива в армии РФ, по словам Романа Свитана, может начаться во время попыток пойти в наступление в августе — сентябре текущего года. К этому должен привести синергетический эффект от ударов по НПЗ и складам с горючим. Обычно наступательные операции планируются россиянами на период после кампании по сбору урожая. Это напрямую связано с распределением дизельного топлива между армией и сельским хозяйством. Ясно, что в текущем году всю экономику ждет серьезный дефицит. Это не сможет не сказаться и на армии.

Уничтожить отрасль

— Задача Украины — не просто лишить российскую армию топлива и горюче-смазочных материалов, — заявляет Александр Коваленко. — Важно и то, что в российский бюджет перестают поступать налоги на добычу, переработку и реализацию, в том числе и за границей, нефтепродуктов. Основная задача бюджета России на сегодня — продолжать финансирование войны. И чем меньше денег туда попадет, тем меньше у россиян будет возможности атаковать и обстреливать Украину. А урезание социальных статей бюджета может привести к протестам среди граждан. Россияне и так уже имеют много вопросов к руководству нефтедобывающей страны, оставившему их без бензина.

Александр Коваленко считает, что Украина, по сути, сегодня лишает Россию нефтеперерабатывающей отрасли. Если война будет продолжаться, силы обороны Украины разрушат большинство НПЗ в европейской части страны.

С учетом санкций восстановить отрасль до уровня начала 2022 года будет практически невозможно. В этом и есть задача всей операции против российской нефтянки — вынудить Путина пойти на переговоры и прекращение огня.

Уникальные заводы

Российские химические заводы, выпускающие компоненты для взрывчатки и пороха, также, по сведениям Романа Свитана, нередко подвергаются украинским атакам. Чаще всего речь идет о предприятиях по производству аммиачной селитры и концентрированной азотной кислоты. На данный момент у России есть определенные запасы этих химикатов. Однако вскоре они должны подойти к концу. И тогда ВПК РФ вынужден будет снизить интенсивность производства боеприпасов. Но это может сказаться лишь уже при следующей наступательной кампании российской армии.

По мнению аналитиков CIT, удары по химическим производствам, скорее всего, будут неэффективны, потому что химзаводы большие и дронами нанести им урон очень сложно.

— Крупные химические предприятия — более сложная цель для сил обороны Украины, чем НПЗ, — объясняет Александр Коваленко. — На их территории гораздо меньше уязвимых мест для атак дронов. Однако любое повреждение цехов или оборудования непременно приводят, согласно технике безопасности, к приостановке производства. Для этого достаточно ударов нескольких беспилотников. В итоге на неопределенный период времени приостанавливаются поставки основных компонентов на предприятия, выпускающие взрывчатые вещества для снарядов и ракет.

Большинство химических заводов в России, по данным Александра Коваленко, уникальны. Их продукцию нечем заменить. Импортировать ее сложно. Повреждение каждого такого предприятия наносит непоправимый ущерб всей отрасли. Так что эти удары еще покажут свою эффективность в скором будущем.

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