закрыть
27 июня 2026, суббота, 21:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Сербии заявил об отставке

1
  • 27.06.2026, 21:30
Президент Сербии заявил об отставке
Александр Вучич
Фото: Bloomberg

Он пообещал покинуть пост уже через несколько недель

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет свой пост в ближайшие недели, а в стране пройдут досрочные выборы, сообщает Reuters.

О своем решении сербский лидер объявил 27 июня 2026 года, выступая перед своими сторонниками на проправительственном митинге в Белграде.

- Я буду президентом всего несколько недель, а потом уйду в отставку, - сказал Вучич.

Он также анонсировал проведение досрочных президентских и парламентских выборов в стране.

Причины такого решения пока не уточняются.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра