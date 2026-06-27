Президент Сербии заявил об отставке 1 27.06.2026, 21:30

Александр Вучич

Фото: Bloomberg

Он пообещал покинуть пост уже через несколько недель

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что покинет свой пост в ближайшие недели, а в стране пройдут досрочные выборы, сообщает Reuters.

О своем решении сербский лидер объявил 27 июня 2026 года, выступая перед своими сторонниками на проправительственном митинге в Белграде.

- Я буду президентом всего несколько недель, а потом уйду в отставку, - сказал Вучич.

Он также анонсировал проведение досрочных президентских и парламентских выборов в стране.

Причины такого решения пока не уточняются.

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