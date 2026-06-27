«После удара по Керченскому мосту уже Украина будет диктовать условия» 4 27.06.2026, 22:16

1,430

Российские системы ПВО не справляются ни в Москве, ни в Крыму.

Объявление в оккупированном Крыму режима чрезвычайной ситуации — это репутационный и политический удар по Путину. Впервые российские власти публично признали серьезность ситуации на полуострове.

Введенные меры фактически напоминают военное положение и демонстрируют масштаб вызовов, с которыми Кремль сталкивается в Крыму.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

Формально оккупационные власти объясняют введение ЧС попыткой привести в соответствие экономику полуострова, обеспечить стабильное функционирование всех сфер жизнедеятельности. На самом деле режим ЧС дает местной администрации более широкие полномочия.

- Она теперь может ограничивать передвижение людей, транспорта, вводить особый режим работы предприятий, использовать имущество, транспорт и ресурсы предприятий без специальных процедур, может расходовать средства резервных фондов. А также объяснять любые экономические проблемы форс-мажором, — перечислил Бариев.

При этом еще совсем недавно российская пропаганда утверждала, что в оккупированном Крыму господствует и стабильность, и безопасность, и лучшие курорты.

- Но объявляя чрезвычайное положение, они подтверждают, что не могут справиться с нынешней ситуацией. А с другой стороны, пытаются таким образом усилить меры своего воздействия на местное население, — отметил спикер.

Примечательно, что оккупационные власти Крыма отменили звуковые сигналы воздушной тревоги, оповещение происходит посредство SMS, через соцсети.

- Они отменили сигнал тревоги, чтобы это не влияло на психологическое состояние местных жителей, — пояснил Бариев.

Введение режима чрезвычайной ситуации — это также репутационный и политический удар по Путину. Ведь для российского диктатора Крым — это сакральное место, которое после захвата он преподносил российскому населению как глобальную победу.

Керченский (Крымский) мост для имиджа Путина является главным материальным символом его правления и «сакральным» подтверждением окончательной интеграции Крыма в состав РФ. Этот объект создавался как памятник «исторической миссии» правителя, призванный зафиксировать его статус «собирателя земель» и лидера, способного реализовать сверхзадачи.

Но теперь под воздействием ударов Сил обороны Украины все эти посылы рушатся.

«Поэтому Керченский мост у них является главным приоритетом по обеспечению системой ПВО, прямо как на уровне Москвы. Но все видят, что российские системы ПВО не справляются ни в Москве, ни в Крыму», — подчеркнул глава Крымскотатарского ресурсного центра.

И удар, и разрушение Керченского моста станет точкой невозврата.

«Тогда им будет очень проблематично удержать Крым и в экономическом, и в военном плане. Потому что военные будут дезорганизованы, деморализованы, у них не будет ресурсов для сопротивления Силам обороны Украины», — сказал Бариев.

И, естественно, удар по мосту будет сильным ударом по политическому имиджу Путина.

«И тогда серьезные процессы начнутся в самой Москве, в России, российский политический и экономический истеблишмент начнет давить на Путина, чтобы Российская Федерация пошла на переговоры. Но на этих переговорах уже Украина будет диктовать условия», — резюмировал Эскендер Бариев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com