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В Беларуси аномальная жара сменится прохладой

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  • 27.06.2026, 21:07
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В Беларуси аномальная жара сменится прохладой

Прогноз синоптика.

Аномальная жара задержится в Беларуси до середины следующей недели: днем воздух будет прогреваться до +38°C, а ночи напомнят настоящие тропики.

Однако со среды в страну начнет поступать прохлада – как это обычно бывает, с дождями, грозами и шквалистым ветром. О погоде с 29 июня по 5 июля в эфире провластного ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

По его словам, в понедельник, 29 июня, все еще будет жарко, но обойдется без осадков. Ночью ожидается +15… +20, днем – до +29… +34, на западе и юге – до +38.

Во вторник, 30 июня, переменная облачность, местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ночью воздух прогреется до +15… +19, днем – до +27… +33, на юге республики будет до +36.

В среду, 1 июля, по юго-западу страны пройдет атмосферный фронт с ливнями и грозами. Температура ночью составит +14… +19, днем – до +25… +30, на юге и юго-западе – до +35.

В четверг, 2 июля, дожди и грозы ожидаются большинство районов страны. Вместе с ними придет и порывистый ветер. Ночью +13… +18, днем +21… +30.

В пятницу, 3 июля, будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер свежий, порывистый. Ночью от +9 до +15, днем – до +22… +27, в Брестской области – до +30.

В субботу, 4 июля, ожидается переменная облачность, на северо-востоке еще возможны дожди. Ночью будет +13… +19, днем +19… +25.

В воскресенье, 5 июля, малооблачно, без осадков. Возможен туман видимостью до 500 м. Ночью температура составит +12…+17, днем +17… +25.

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