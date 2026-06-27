Украинские пограничники показали воздушную охоту на российские «Шахеды» 27.06.2026, 22:03

Минус шесть дронов-камикадзе за 30 минут.

Украинские операторы дронов экипажа BESARAB 26-го пограничного отряда менее чем за полчаса боевых действий уничтожили 6 российских дронов-камикадзе типа «Шахед» во время одной из массированных атак противника.

Кадрами воздушного боя (поделился Дикі шершні 🐝🇺🇦 | Ударні дрони-камікадзе🧨🚀) один из пилотов отряда.

По словам военных, российские «Шахеды» приближались к целям на сверхнизких высотах, однако операторы оперативно подняли в воздух свои беспилотники и приступили к перехвату.

В течение 30 минут пограничники с помощью дронов-перехватчиков STING из отряда «Дикие шершни» сбили 6 вражеских беспилотников, не дав им достичь своих целей.

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