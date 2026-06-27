Советник Минобороны Украины поставил Кремлю ультиматум 1 27.06.2026, 17:01

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Киев наращивает возможности.

Эксперт по технологиям и советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил, что руководство РФ, по его оценке, готово вести войну в текущем формате еще длительное время.

Он утверждает, что РФ без труда способна ежемесячно набирать до 30 тысяч человек для отправки на фронт, а также сохраняет возможности производства беспилотников и ракет, в том числе при поддержке Китая.

По его словам, экономические трудности, в частности дефицит топлива, не являются для российского руководства критическим фактором.

При этом «Флеш» считает, что ускорение завершения войны возможно лишь через влияние на общественные настроения внутри РФ. По его словам, сейчас в этом направлении появились определенные сдвиги. Если ранее для подавляющего большинства россиян война была «далеко», то теперь она возвращается к ним домой.

Бескрестнов также предупредил Москву: если в ближайшие месяцы война не закончится, то грядущая зима пройдет без света и тепла не только у украинцев, но и у россиян. Украина только наращивает дальнобойные возможности, а потому глубинные удары по территории РФ будут усиливаться.

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