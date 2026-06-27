«Это самая успешная атака «Фламинго» 27.06.2026, 17:29

Стало известно, сколько ракет попали по заводу «Титан-Баррикады» в Волгограде.

В ночь на 27 июня Силы обороны Украины нанесли удар по научно-производственному центру «Титан-Баррикады» в Волгограде. Это может быть самая успешная атака с использованием ракет FP-5 «Фламинго».

По российскому предприятию было выпущено не менее 5 ракет. Специалисты по OSINT из Dnipro Osint установили: как минимум три из них могли поразить цели.

По данным аналитиков, ракеты FP-5 попали в два разных цеха, а также в производственный корпус ещё одного цеха.

По количеству точных попаданий это может быть один из самых успешных ударов крылатыми ракетами «Фламинго», отмечает Defense Express.

Например, во время атаки на АО «ВНИИР-Прогресс» в мае из 6 ракет до цели долетела лишь одна. Таким образом, только 16 процентов ракет смогли прорвать российскую ПВО.

Если спутниковые снимки подтвердят, что по ФНВЦ «Титан-Баррикады» попали три ракеты, это будет означать точность удара на уровне 60%.

Этот успех можно объяснить удачно проложенным маршрутом крылатых ракет, а также тем, что Россия вынуждена перебрасывать системы ПВО, в частности для защиты Москвы, которую все чаще атакуют украинские дроны.

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