Топ-8 летних напитков на основе холодного кофе 1 27.06.2026, 18:27

Все рецепты очень простые.

Сайт 24health.by составил топ-8 летних напитков на основе холодного кофе:

Холодный кофе с мороженым (глясе)

Ингредиенты

100 мл готового кофе

70 гр мороженого

Приготовление

Свежесваренный кофе налить в чашку. Добавить в него шарик мороженого и подавать.

Кофе с апельсиновым соком

Ингредиенты

40 мл готового кофе

200 мл апельсинового сока

Лед

Приготовление

Стакан на 2/3 заполнить льдом, налить сок поверх льда. Аккуратно долить сверху кофе, чтобы не перемешались слои, и подавать.

Холодный кофе с молоком (айс-латте)

Ингредиенты

40 мл готового кофе

150 мл молока

Сахар – по вкусу

Лед

Приготовление

Лед выложить в стакан, чтобы половина была заполнена. Влить молоко и добавить сахар. Перемешать и аккуратно влить кофе.

Холодный кофе с корицей

Ингредиенты

35 гр молотого кофе

1/2 ч.л. молотой корицы

600 мл холодной воды

Сгущенное молоко

Кубики льда

Пошаговое приготовление

Смешать молотый кофе и корицу и заварить в кофеварке.

В стаканы выложить лед, добавить сгущенное молоко по вкусу. Залить сверху кофе и подавать.

Холодный кофе с соленой карамелью

Ингредиенты

200 мл готового кофе

100 мл овсяного молока

70 гр сахара

5 ст.л. воды

1/2 ч.л. соли

Взбитые сливки

Приготовление

В небольшую кастрюльку поместить сахар и воду и карамелизовать, не перемешивая, а только встряхивая кастрюлю. Когда смесь приобретет карамельный оттенок, влить сливки и посолить. Перемешать и дать остыть.

Затем влить кофе и перемешать.

В стаканы выложить лед, добавить кофе и молоко. Сверху украсить взбитыми сливками.

Холодный кофе с кардамоном

Ингредиенты

400 молока

200 мл горячего кофе

50 мл сгущенного молока

6 стручков кардамона

Кубики льда

Пошаговое приготовление

Кардамон слегка придавить и залить кофе. Оставить до остывания, затем кардамон достать.

Смешать кофе и сгущенное молоко.

В стакан выложить лед, добавить молоко. Залить сверху кофе и подавать.

Холодный кофе-мохито

Ингредиенты

50 мл готового холодного кофе

150 мл газированной воды

1 ст.л. коричневого сахара

1/2 лайма

Свежие листья мяты

Лед

Приготовление

Из лайма выдавить сок и растворить в нем сахар.

Листья мяты слегка размять скалкой или ручкой ножа, чтобы высвободить аромат. Несколько листиков оставить для украшения.

В стакан насыпать лед, добавить листья мяты и сок лайма, перемешать. Влить кофе, затем газированную воду. Украсить листиками мяты и подавать.

Холодный кофе с ягодами и фруктами

Ингредиенты

30 мл готового охлажденного кофе

150 мл сока со вкусом лесных ягод

1 ч.л. персикового сиропа

3 ст.л. малины

Ломтик грейпфрута

Кубики льда

Приготовление

В стакан вылить кофе, сок и сироп. Добавить несколько кубиков льда и малину. Перемешать, украсить край долькой грейпфрута и подавать.

Для приготовления коктейлей понадобится крепкий эспрессо, сваренный в турке или кофемашине.

Количество сахара, сиропа и льда в напитках вариативно.

Молоко может быть как растительного, так и животного происхождения. Чем жирнее молоко, тем более «бархатный» вкус.

Холодный кофе, как правило, подается в стаканах.

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