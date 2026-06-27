Топ-8 летних напитков на основе холодного кофе1
- 27.06.2026, 18:27
Все рецепты очень простые.
Сайт 24health.by составил топ-8 летних напитков на основе холодного кофе:
Холодный кофе с мороженым (глясе)
Ингредиенты
100 мл готового кофе
70 гр мороженого
Приготовление
Свежесваренный кофе налить в чашку. Добавить в него шарик мороженого и подавать.
Кофе с апельсиновым соком
Ингредиенты
40 мл готового кофе
200 мл апельсинового сока
Лед
Приготовление
Стакан на 2/3 заполнить льдом, налить сок поверх льда. Аккуратно долить сверху кофе, чтобы не перемешались слои, и подавать.
Холодный кофе с молоком (айс-латте)
Ингредиенты
40 мл готового кофе
150 мл молока
Сахар – по вкусу
Лед
Приготовление
Лед выложить в стакан, чтобы половина была заполнена. Влить молоко и добавить сахар. Перемешать и аккуратно влить кофе.
Холодный кофе с корицей
Ингредиенты
35 гр молотого кофе
1/2 ч.л. молотой корицы
600 мл холодной воды
Сгущенное молоко
Кубики льда
Пошаговое приготовление
Смешать молотый кофе и корицу и заварить в кофеварке.
В стаканы выложить лед, добавить сгущенное молоко по вкусу. Залить сверху кофе и подавать.
Холодный кофе с соленой карамелью
Ингредиенты
200 мл готового кофе
100 мл овсяного молока
70 гр сахара
5 ст.л. воды
1/2 ч.л. соли
Взбитые сливки
Приготовление
В небольшую кастрюльку поместить сахар и воду и карамелизовать, не перемешивая, а только встряхивая кастрюлю. Когда смесь приобретет карамельный оттенок, влить сливки и посолить. Перемешать и дать остыть.
Затем влить кофе и перемешать.
В стаканы выложить лед, добавить кофе и молоко. Сверху украсить взбитыми сливками.
Холодный кофе с кардамоном
Ингредиенты
400 молока
200 мл горячего кофе
50 мл сгущенного молока
6 стручков кардамона
Кубики льда
Пошаговое приготовление
Кардамон слегка придавить и залить кофе. Оставить до остывания, затем кардамон достать.
Смешать кофе и сгущенное молоко.
В стакан выложить лед, добавить молоко. Залить сверху кофе и подавать.
Холодный кофе-мохито
Ингредиенты
50 мл готового холодного кофе
150 мл газированной воды
1 ст.л. коричневого сахара
1/2 лайма
Свежие листья мяты
Лед
Приготовление
Из лайма выдавить сок и растворить в нем сахар.
Листья мяты слегка размять скалкой или ручкой ножа, чтобы высвободить аромат. Несколько листиков оставить для украшения.
В стакан насыпать лед, добавить листья мяты и сок лайма, перемешать. Влить кофе, затем газированную воду. Украсить листиками мяты и подавать.
Холодный кофе с ягодами и фруктами
Ингредиенты
30 мл готового охлажденного кофе
150 мл сока со вкусом лесных ягод
1 ч.л. персикового сиропа
3 ст.л. малины
Ломтик грейпфрута
Кубики льда
Приготовление
В стакан вылить кофе, сок и сироп. Добавить несколько кубиков льда и малину. Перемешать, украсить край долькой грейпфрута и подавать.
Для приготовления коктейлей понадобится крепкий эспрессо, сваренный в турке или кофемашине.
Количество сахара, сиропа и льда в напитках вариативно.
Молоко может быть как растительного, так и животного происхождения. Чем жирнее молоко, тем более «бархатный» вкус.
Холодный кофе, как правило, подается в стаканах.