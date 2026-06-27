Axios: Трамп скептически относится к Путину 2 27.06.2026, 19:24

1,408

Фото: Getty Images

Президент США допускал возможность отказа от «Анкориджа».

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 говорил об усилении давления на Россию и даже допустил, что может отказаться от договоренностей на Аляске (речь об Анкоридже).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам двух чиновников, которые были на G7 на прошлой неделе, Трамп во время саммита выразил недовольство диктатором РФ Путиным и даже дал понять, что может отказаться от «анкориджских договоренностей».

Как пишет Axios, согласно этим договоренностям США приняли требования России о том, что в рамках людей сделки РФ будет контролировать Донбасс.

Что же касается заседания G7, то один из чиновников сказал, что в Европе есть сомнения, что американский лидер действительно что-то предпримет для давления на РФ.

- Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет, - сообщил чиновник.

Отметим, что Трамп на G7 встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, но перед этим говорил с Путиным, а уже после саммита заявлял, что Украина сейчас довольно хорошо справляется с войной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com