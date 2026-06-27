В Беларуси исчезли сразу 10 населенных пунктов
- 27.06.2026, 19:50
Среди них - четыре деревни.
В Беларуси ликвидируют сразу десять населенных пунктов: пять хуторов, четыре деревни и один поселок, подметили в Office Life.
На Национальном правовом интернет-портале появились соответствующие решения Шарковщинского и Рогачевского «советов депутатов».
Так, в Шарковщинском районе Витебской области упраздняются:
- хутор Тёплая Гора, деревня Пестуны Бильдюгского сельсовета;
хутора Муращина, Липово, Красная Горка, Гузоватка Германовичского сельсовета;
- деревни Дубники, Ятелевщина Иодского сельсовета;
- деревня Изабелино Лужковского сельсовета.
В Рогачёвском районе Гомельской области упраздняются:
- поселок Кручполье Дворецкого сельсовета.
Решения вступают в силу 27 июня 2026 г.
Отметим, что эти решения еще не отражены в информационном бюллетене «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь» на сайте Белгеодезии, но в скором времени обязательно будут добавлены.
Пока что же у этих населенных пунктов в базе данных ГосКартГеоЦентра отмечен статус «существует».