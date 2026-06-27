Украинские «Фламинго» стали неуязвимыми благодаря одной хитрости 27.06.2026, 19:41

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Фото: Fire - Point

ПВО России бессильна.

Украина, похоже, выработала максимально эффективную в текущих условиях тактику применения своих крылатых ракет «Фламинго».

Об этом следует из осинт-анализа мониторинговых ресурсов, а также российских источников, пишет dialog.ua.

Согласно анализу заявленных успешных пусков, все пораженные цели находились вдоль крупных рек – Волги и Камы, а также вблизи водохранилищ. Это может указывать на использование Украиной русел речек для построения маршрутов пролета ракет на малых высотах.

Такая тактика позволяет ВСУ упростить построение маршрута за счет естественных контуров рельефа. В результате также усложняется обнаружение и перехват низколетящих целей российскими средствами ПВО.

Вместе с тем российские военные блогеры и пропагандисты отмечают, что при текущем недостатке самолетов дальнего радиолокационного обнаружения обнаружение украинских ракет усложняется кратно.

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