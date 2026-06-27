В Германии полиция помогает людям охладиться в жару

В Германии полиция помогает людям охладиться в жару2
- 27.06.2026, 19:44
Видеофакт.
Полиция Берлина прибегла к использованию водометов, чтобы помочь людям охладиться в условиях сильной жары. Об этом сообщает Tagesspiegel.
Как отмечается, берлинская полиция патрулирует город с двумя водометами, которые обычно используются для подавления массовых беспорядков и разгона толпы.
На этот раз правоохранители используют водометы, чтобы облегчить людям перенесение жары.
Vor dem Brandenburger Tor hat die @polizeiberlin Wasserwerfer aufgefahren – zur Abkühlung in der #Hitzewelle in #Berlin. Sie fährt weiter zum Platz der Republik, Potsdamer Platz, Roten Rathaus und zur Jugendfarm im #Mauerpark. Unser Hitze-Blog: https://t.co/wHGMFnWV4i pic.twitter.com/lK1eJEGYoA— Tagesspiegel (@Tagesspiegel) June 27, 2026
После того как они обольют водой местных жителей и туристов у Бранденбургских ворот, они направятся к Рейхстагу, Потсдамер-Плац, Красной ратуше и Мауэрпарку.
Только за субботу полиция уже дважды использовала 9 000 литров воды.
В пятницу Немецкая метеорологическая служба зафиксировала температуру 41,3 градуса – самую высокую, которую до сих пор измеряли в Германии.
На фоне аномальной жары немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn и другие железнодорожные компании не рекомендуют совершать несрочные поездки по междугородним и региональным маршрутам.