Двое рабочих погибли от удара током под Речицей 27.06.2026, 19:06

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Иллюстрационное фото

Начальнику бригады вынесли приговор.

Суд Речицкого района вынес приговор геофизику, из-за халатности которого погибли двое подчиненных во время дорожных работ. Его наказали тремя годами лишения свободы, пишет «Правда Гомель».

Инцидент произошел во время работ на автодороге М10. Трое сотрудников перевешивали сейсмический кабель через трассу. Металлическим оборудованием они случайно задели линию электропередачи. Из-за удара током двое рабочих скончались на месте происшествия, третьего с травмами госпитализировали.

Как решил суд, руководитель бригады — геофизик — не проконтролировал действия своих подчиненных и нарушил правила техники безопасности. На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Его признали виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Суд приговорил геофизика к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также ему на пять лет запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными обязанностями.

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