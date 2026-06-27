Морская экспедиция обнаружила 31 новый вид за две недели 1 27.06.2026, 19:16

Фото: Alex Ingle/Schmidt Ocean Institute

Океанические глубины остаются одним из самых малоизученных пространств Земли.

Международная морская экспедиция в нейтральных водах у побережья Бразилии обнаружила 31 новый вид морских организмов всего за две недели — это рекорд, который стал возможен благодаря передовым технологиям, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Исследование проходило на борту научного судна «Falkor», организованного Океанографическим институтом Шмидтов при участии ученых из США, Австралии, Бразилии и Японии. Экспедиция работала в малоизученной зоне океана — мезопелагиали, расположенной между морским дном и освещенными верхними слоями. По оценкам ученых, именно там сосредоточено до 90% всей обитаемой среды планеты.

Среди находок — новые виды амфипод, медуз, сифонофор, гребневиков и других организмов, включая микроскопические формы жизни, ранее почти не изученные в естественной среде. Некоторые существа, например гигантские ризарии, видимы невооруженным глазом, несмотря на одноклеточную структуру.

Ключевым прорывом стала новая технология визуализации — конфокальный микроскоп Squid, использующий лазеры для анализа клеточной структуры прямо на борту судна. Это позволило наблюдать процессы в реальном времени, тогда как раньше подобные исследования занимали недели лабораторной подготовки.

Ученые отмечают, что океанические глубины остаются одним из самых малоизученных пространств Земли, а каждая экспедиция приносит новые виды и данные о работе морских экосистем. По их словам, человечество пока видит лишь малую часть биоразнообразия океана, скрывающего огромный потенциал для науки.

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