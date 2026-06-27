Политики недооценивают силу спорта 27.06.2026, 18:40

ФОТО: REUTERS

Крупные соревнования могут быть частью экономической стратегии государства.

Многие правительства недооценивают влияние спорта на политику, экономику и международные отношения. Футбол и другие крупные соревнования способны объединять миллионы людей и одновременно становиться инструментом мягкой силы, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

В качестве примера может послужить матч чемпионата мира между Францией и Сенегалом в Нью-Йорке, который собрал около 80 тысяч зрителей. По его словам, атмосфера вокруг игры показала, насколько спорт способен создавать глобальные эмоциональные и культурные связи. Исторический подтекст встречи — противостояние бывшей колонии и метрополии — добавил символического значения событию.

Спортивные события уже давно выходят за рамки развлечения. Они привлекают инвестиции, развивают инфраструктуру, транспорт и гостиничный бизнес, а также формируют значительные доходы от трансляций и спонсорства. В качестве примера он приводит рост женского футбола в США после принятия закона Title IX, который резко расширил участие девушек в спорте и создал новую индустрию.

В то же время спорт может становиться и фактором напряженности. Есть исторические примеры политизации Олимпийских игр, взаимные бойкоты СССР и США, а также конфликты и протесты, сопровождавшие крупные спортивные события в разных регионах мира.

Государства должны активнее использовать спорт как часть экономической стратегии, рассматривая его как полноценный сектор экономики наряду с инфраструктурой и технологиями. Речь идет о развитии спортивных индустрий, привлечении капитала и создании прозрачных правил для инвестиций.

При этом подчеркивается необходимость контроля: участие иностранных инвесторов, вопросы безопасности, экологические стандарты и борьба с коррупцией требуют государственного регулирования.

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