«В ближайшее время начнутся первые испытания «на Москве» 1 27.06.2026, 18:14

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Фото: Fire-Point

В Fire Point анонсировали первый полет украинской баллистики.

Украина уже проводит наземные испытания двигателя для украинской баллистической ракеты FP-9, и в ближайшее время начнутся первые испытания «на Москве». Об этом в интервью PRESSING заявил соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман.

На вопрос, в чём заключается основная сложность производства FP-9, он ответил:

- Нужно было построить свой ПХЗ – завод по заливке твердотопливных двигателей. Вес этого двигателя достаточно большой, и заливать его нужно из одного миксера. Нужен большой миксер, который сможет за один раз залить такую большую ракету. Сейчас все это сделано, и мы ждем первого полета в ближайшее время.

В то же время Штилерман отметил, что на данный момент Украина уже располагает баллистическими ракетами, способными лететь на расстояние до 300 километров. Однако, по словам представителя компании, Украине нет смысла их использовать.

- В 15 раз меньших затрат с помощью такого самолета (БПЛА, – прим.) с немного другим крылом мы можем доставить ту же боевую часть весом 200 кг на расстояние 380 км. За 40 тысяч долларов, а не за 600 тысяч. Просто нет смысла. Ну, может, когда нужно быстро уничтожить какую-то пусковую установку «Искандеров», которые только что развернулись. Сейчас мы эти ракеты производим, складируем для будущего проекта «Фрейя», – добавил Штилерман.

Он также отметил, что Украина способна производить больше баллистических ракет, чем Россия, если будет достаточное финансирование. Причиной этому является стратегия создания средств поражения.

«Мы не гонимся за сложными инженерными решениями, которые будут обеспечивать максимальную эффективность с точки зрения соотношения массы и цены. Нет, мы гонимся за одним – за массовым производством», – пояснил Штилерман.

На вопрос, какова будет примерная стоимость ракеты FP-9, он ответил, что она составит менее 1 млн долларов.

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