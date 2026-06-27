Ученые: Континенты и жизнь на Земле могли появиться раньше 1 27.06.2026, 17:38

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Помешали пришельцы из космоса.

Земля сформировалась примерно 4,5 миллиарда лет назад, но дальнейшие 500 миллионов лет истории планеты покрыты тайной. Слишком мало горных пород осталось с тех пор. Большая часть самой ранней коры Земли исчезла. Хотя читается, что причиной этого является движение литосферных плит, авторы нового исследования предлагают другое объяснение.

Ранняя кора Земли так и не смогла сформироваться во что-либо стабильное. И виноваты в этом астероиды, которые падали на Землю в течение сотен миллионов лет. Исследование опубликовано в журнале Science, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

Если почти невозможно найти горные породы, которые существовали более 4 миллиардов лет назад, то как можно узнать о самой ранней истории нашей планеты? Ученые говорят, что для этого можно использовать горные породы с Луны, а также наблюдения за ее поверхностью.

Луна постоянно подвергается падению астероидов в течение миллиардов лет, которые меняет ее кору. А в период между 4,5 миллиарда лет и 4 миллиарда лет назад все миры Солнечной системы подвергались интенсивной бомбардировке астероидами.

Ученые говорят, что исследование лунных пород и поверхности Луны показывает, что происходило с корой Земли в самом начале ее истории.

Согласно моделированию, в течение сотен миллионов лет на Землю падали астероиды и в результате ударов виделось огромное количество энергии и тепла. Эта энергия и тепло распространялись в кору и мантию Земли.

Это привело к подъему огромного количества расплавленных пород вверх. Таким образом кора нашей планеты находилась в частично расплавленном состоянии. Это усложняло затвердевание земной коры в долгоживущие литосферные плиты и не давало создавать первые континенты, считают ученые.

Только после того, как ора Земли стала более стабильной и твердой начался процесс движения плит, что привело к появлению первых континентов. Если бы не астероиды, вероятно, континенты появились бы на сотни миллионов лет раньше.

Учитывая то, что что движение литосферных плит является важнейшим компонентом для появления и развития жизни на Земле, то живые организмы могли бы появиться раньше на нашей планете. По крайней мере теоретически.

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