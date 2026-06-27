Украина запускает новые правила для разработки новейшего оружия с партнерами
- 27.06.2026, 16:45
Иностранные стартапы получат «зеленый свет» в Украине.
В Украине заработали единые правила развития оборонных технологий вместе с международными партнерами. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кабинет министров утвердил четкий порядок взаимодействия в рамках инициативы Brave International.
По словам Свириденко, решение регулирует работу как уже анонсированных, так и будущих международных проектов, включая UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany и Brave Lithuania.
Благодаря этому решению Украина и партнеры смогут быстро запускать совместные грантовые конкурсы . Общий бюджет первых программ поддержки уже превышает 100 миллионов евро.
«Это решение дает «зеленый свет» для быстрого запуска совместных грантовых конкурсов. Участие в них смогут принимать не только украинские компании, но и разработчики и стартапы иностранных юрисдикций», - отметила Юлия Свириденко.
Направление Brave International фокусируется на трех главных целях:
- Поиск новых технологий под актуальные нужды фронта.
- Привлечение финансирования для поддержки украинских оборонных стартапов.
- Интеграция украинского defense tech в глобальный рынок.
Финансирование проектов будет происходить через общие грантовые фонды на основе равных взносов Украины и страны-партнера. При этом все разработки пройдут обязательное тестирование в Украине на платформе Test in Ukraine.
Ожидается, что кластер Brave1 запустит первые международные конкурсы в ближайшее время.