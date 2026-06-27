Реквизит из «Криминального чтива» уходит с молотка 27.06.2026, 16:43

На аукцион выставили вещи из культового фильма.

На аукционе в США выставлен на продажу один из узнаваемых предметов из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» — полотенце, использованное в культовой сцене с Джоном Траволтой и Сэмюэлем Л. Джексоном, пишет TMZ (перевод — сайт Charter97.org).

Этот реквизит связан с эпизодом, где герои случайно оказываются замешаны в убийстве, а затем их приводит в порядок «чистильщик» Уинстон Вульф, после чего персонажи получают полотенце. Сам Тарантино также появляется в этой сцене в роли Джимми Диммика, которому и принадлежит предмет.

Торги уже идут, сделано около десяти ставок, а текущая цена достигла примерно 1000 долларов. Несмотря на культовый статус фильма, стоимость пока не взлетела до рекордных значений, характерных для крупных голливудских артефактов.

Помимо полотенца из «Криминального чтива», на аукцион выставлены и другие предметы из известных фильмов. Среди них — контактные линзы, которые носил Брэд Питт в «12 обезьянах», костюм-слип Брюса Уиллиса из сериала «Лунный свет», а также фотографии из фотокабины с персонажем Харрисона Форда из «Беглеца».

Организаторы отмечают высокий интерес коллекционеров к предметам из культовых картин, связанных с крупнейшими именами Голливуда. Такие лоты регулярно становятся частью крупных аукционов, привлекая внимание как поклонников кино, так и инвесторов в редкие культурные артефакты.

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