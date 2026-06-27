«Сашку давно пора мочить»
- 27.06.2026, 16:40
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Слова Лукашенко ничего не стоят.
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает давить на белорусского диктатора Лукашенко.
Теперь он потребовал остановить «развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси».
Читатели сайта Charter97.org в комментариях поддержали украинского президента:
«Диктатор давно завяз в навозе - там и есть у него «зона комфорта».
«Все давно поняли, что Лука - навозный крокодил -мутант!»
«Беларусь якобы отключила российские ретрансляторы для «шахедов» и даже приглашала украинцев в гости, но в ночь на 26 июня дроны снова атаковали Украину со стороны Беларуси. Пользовались ли они ретрансляторами, еще не известно, но в Гомеле слышали, как над городом кружит дрон».
«Слова Лукашенко ничего не весят в этой войне».
«Пускай колхозный придурок сам сходит туда по грибы. В приграничном районе все подходы заминированы».
«Подлости русских нет предела».
«Сашку давно пора мочить».
«У него есть только одна фирменная манера — БыдлоХам».