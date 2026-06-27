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«Сашку давно пора мочить»

  • 27.06.2026, 16:40
  • 1,462
«Сашку давно пора мочить»

Слова Лукашенко ничего не стоят.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает давить на белорусского диктатора Лукашенко.

Теперь он потребовал остановить «развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси».

Читатели сайта Charter97.org в комментариях поддержали украинского президента:

«Диктатор давно завяз в навозе - там и есть у него «зона комфорта».

«Все давно поняли, что Лука - навозный крокодил -мутант!»

«Беларусь якобы отключила российские ретрансляторы для «шахедов» и даже приглашала украинцев в гости, но в ночь на 26 июня дроны снова атаковали Украину со стороны Беларуси. Пользовались ли они ретрансляторами, еще не известно, но в Гомеле слышали, как над городом кружит дрон».

«Слова Лукашенко ничего не весят в этой войне».

«Пускай колхозный придурок сам сходит туда по грибы. В приграничном районе все подходы заминированы».

«Подлости русских нет предела».

«Сашку давно пора мочить».

«У него есть только одна фирменная манера — БыдлоХам».

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