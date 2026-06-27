В России объявили «новый застой» 27.06.2026, 17:19

Российская экономика больше не может расти.

У российской экономики в ее нынешнем виде нет шансов за сколь-нибудь заметный рост, признал близкий к властям аналитический центр ЦМАКП. В прошлом году рост замедлился до 1%, в этом, по большинству прогнозов, будет еще меньше, но дело не только в этом, пишет The Moscow Times.

Проблема, скорее, в том, что в рамках сложившихся структуры российской экономики ее рост в принципе с трудом может быть выведен на темпы более 2-2,3%, пишет руководитель ЦМАКП Дмитрий Белоусов, называя это проблемой «нового застоя».

Эксперты давно говорят об этом. Доклад основателей аналитического центра CASE Сергея Алексашенко, Владислава Иноземцева и Дмитрия Некрасова в октябре 2025 г. о 10-летних перспективах российской экономики назывался именно так: «Наследие диктатора: новый застой». Большинство аналитиков ухудшают прогнозы. Консенсус опрошенных Центробанком аналитиков в июне снизился до 0,7% роста в этом году с 1% в мае, а на следующие три года меньше 2% (1,5-1,8%). ВЭБ прогнозирует в этом году рост экономики всего на 0,3%. В первом квартале ВВП сократился на 0,2%.

ЦМАКП предлагает «перезапустить инвестиционный цикл», к этому призывал на ПМЭФ и Путин, назвав это главной задачей экономических властей, а рост инвестиций главным критерием эффективности их работы. Но предприниматели отказываются вкладывать деньги в условиях высоких ставок, полной неопределенности и рисков в любой момент лишиться бизнеса. В первом квартале инвестиции рухнули на 14,3% в годовом выражении. Опрос ИНП РАН в апреле-мае зафиксировал максимальную с начала войны доли компаний, снизивших инвестиции.

Новая волна пересмотров поднялась после того, как Центробанк неожиданно замедлил снижение ключевой ставки, а Росстат сообщил о падении промышленного производства в мае. В мае оно, с устранением сезонного и календарного факторов снизилось на 0,8%, а по оценке ЦМАКП, на 0,3%, но май стал первым с 2022 г. месяцем, когда промпроизводство снизилось после корректировки на календарь. Аналитики Промсвязьбанка понизили прогноз роста ВВП в этом году с 1% до 0,6% и не исключают дополнительного ухудшения оценок. Ситуация в промышленности, по их мнению, показывает, что возврат к экономическому росту не удается реализовать, бизнес активно переоценивает перспективы экономики – его ожидания устойчиво ухудшаются. Экономика в 2026 г. вряд ли покажет рост выше 0,5%, считает директор по инвестициям «Астра управление активами» Дмитрий Полевой.

Но и этот рост сосредоточен в узком круге отраслей, связанных с ВПК, госзаказом и импортозамещением, а большинство гражданских секторов уже почти два года сжимаются или стагнируют. Значимая часть экономики уже давно находится в состоянии рецессии, а общий рост вряд ли выглядит «нормальным», отмечал Полевой. Разрыв между госсектором и прочими отраслями растет, отмечают аналитики Райффайзенбанка: «В минусе – промышленность, строительство, транспортировка и хранение, а также немалое количество других отраслей; значительно сократились темпы роста сельского хозяйства. Единственным значимо растущим сегментом остается госуправление».

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