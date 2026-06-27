«Спросил про страну у ChatGPT, он сказал: будет супер» 1 27.06.2026, 10:16

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Фото: people.onliner.by

Как белорусы провели отпуск на Кабо-Верде.

Благодаря чемпионату мира по футболу миллионы людей стали интересоваться странами, о существовании которых еще пару недель назад могли толком не знать. Самые обожаемые андердоги турнира прямо сейчас — команда из Кабо-Верде.

Микроскопический африканский архипелаг до этого был в основном известен как центр притяжения виндсерферов и круизная остановка для туристов из Западной Европы. Белорусы об отдыхе на Кабо-Верде задумываются редко (как минимум из-за визовых заморочек: без шенгена, а теперь и местной визы на острова не попадешь), но иногда все же добираются до тамошней экзотики. Этой зимой Павел с семьей и его друзья с детьми и родителями практически наугад выбрали остров Сал для отпуска. Мужчина поделился впечатлениями с Onliner.

Кабо-Верде — самая малонаселенная страна (на архипелаге живут 525 тыс. человек) из тех, чьи сборные выходили в плей-офф ЧМ. Футболистам удалось сделать это, трижды сыграв вничью.

Команда привлекла внимание еще в момент попадания на турнир — это произошло впервые в истории Кабо-Верде. А на самом ЧМ островитяне стали настоящей сенсацией: отстояли «на ноль» против такого гранда, как Испания, и дважды забили Уругваю.

Главная звезда сборной — 40-летний вратарь Возинья, который совмещает футбол с работой электриком. После феноменального «сухого» матча с Испанией на его Instagram подписались 6 млн человек, позже аудитория футболиста выросла до 17 млн.

Весь прошлый год дети Павла просили свозить их на море. Летом организовать поездку не получилось: каникулы они провели у бабушек и дедушек. Ближе к зиме стало понятно, что возможность все-таки появилась, и семья начала искать место, куда можно было бы ненадолго сбежать от европейской зимы. За помощью Павел обратился к знакомым турагентам. Среди предложенных вариантов, кроме надоевшей попсы вроде ОАЭ, вдруг начала мелькать и экзотика: Занзибар, Мадагаскар, Кабо-Верде.

— Я спросил у ChatGPT, где в конце января и начале февраля хорошая погода и нормальное море. Он ответил: летите в Кабо-Верде, будет супер. Мы поверили. Плюс лететь туда по сравнению с другими экзотическими направлениями было не так уж далеко, а я не люблю долгие перелеты.

Фото: people.onliner.by

До этой поездки опыт путешествий у Павла был довольно стандартным для многих белорусов. В студенческие годы он часто летал в Египет, позже отдыхал в Турции и Греции, путешествовал на автомобиле по Чехии, Германии и другим европейским странам. Но африканские острова стали для семьи чем-то совершенно новым.

— Если честно, до того момента я вообще ничего не знал о Кабо-Верде. Только когда появился такой вариант, начал читать, смотреть фотографии и разбираться, что это вообще за страна. Увидел океан, песок, красивые виды и решил: почему бы не попробовать?

Фото: people.onliner.by

Поездка на четверых — двоих взрослых и двоих детей — обошлась примерно в $5000 и бесчисленное количество нервов. Дело в том, что до вылета отдых едва не превратился в большую проблему.

Вместе с семьей Павла из польского Катовице должны были лететь и его родители, однако незадолго до старта поездки Кабо-Верде изменило правила въезда для белорусских граждан. Если раньше визу можно было оформить по прилету, то теперь ее надо получать заранее. Ближайшее консульство находится в Берлине, но, как оказалось, его сотрудники ни о каких нововведениях были ни сном ни духом и визу поставить так и не смогли. Подробнее об этих злоключениях белорусов мы уже писали.

— У меня и жены есть польские ВНЖ, поэтому нас пустили в Кабо-Верде без проблем. А вот родители, которые должны были добираться из Беларуси, остались дома. Я спорил с турагентством, объяснял, что никто заранее о таких изменениях толком не предупреждал. Мне отвечали, что визовые вопросы — это наша забота. В итоге после всех разговоров удалось вернуть примерно две трети стоимости несостоявшейся поездки родителей (она обошлась им в $3500).

Наши друзья добирались на лоукостах из Парижа, у них тоже проблем со въездом не возникло.

Фото: people.onliner.by

Отдых проходил на острове Сал — самом известной курортной локации архипелага. Семья поселилась в отеле по системе all-inclusive, однако ожидания от такого формата пришлось немного скорректировать.

— После Турции чувствуется разница. «Все включено» есть, но без какого-то особого разнообразия. Еда нормальная, голодным точно не останешься, но такого изобилия, к которому многие привыкли на популярных курортах, там нет. Анимации вообще никакой нет, набор развлечений скудный: по сути, только волейбол и настолки. Если бы рядом не отдыхали наши друзья, наверное, было бы совсем грустно.

Фото: people.onliner.by

Не самым приятным сюрпризом оказалась и погода. Январь и февраль в Кабо-Верде — сезон ветров.

— Волны были огромные практически каждый день. Зеленого флага на пляже почти не видели, а несколько раз вообще вывешивали красный, когда заходить в воду запрещено. Взрослого человека вода запросто могла перевернуть, покувыркать и «выплюнуть» обратно на берег. Ветер тоже был сильный и довольно прохладный.

Впрочем, дети от такого океана были в восторге.

— Если отойти чуть дальше от берега, туда, где волны только начинают подниматься, там было вполне комфортно. Дети прыгали на волнах, балдели и вообще чувствовали себя прекрасно. Так что им отдых понравился гораздо больше, чем нам: даже уезжать не хотели.

Фото: people.onliner.by

Поскольку сам остров Сал небольшой, за время отдыха белорусы успели объехать его практически полностью. Туристов возили по главным достопримечательностям, показывали места, где тренируются серферы, демонстрировали соляные карьеры в кратере потухшего вулкана и живописные участки побережья.

Фото: people.onliner.by

Самым необычным развлечением стало купание с акулами.

— Нас завели в воду по специальной тропинке, где глубина была чуть выше колена. Рядом плавали молодые акулы — совсем небольшие, по несколько месяцев от роду. Их там подкармливают, поэтому на людей они вообще не обращают внимания. Нам только сказали не совать пальцы, чтобы случайно не цапнули, а так можно спокойно стоять и наблюдать. Наш друг постоянно пытался схватить акулу за хвост, а гид его ругал. Было смешно.

Не меньше впечатлений оставила поездка в центр главного населенного пункта острова — города Санта-Мария. За пределами туристических зон жизнь выглядела совсем иначе, чем на открыточных фотографиях из интернета.

— Когда нас провезли через жилые районы, стало немного грустно. Люди живут очень бедно. Это не трущобы в классическом понимании, но многие дома выглядят так, будто собраны из того, что удалось найти под рукой: листы жести, куски дерева, картон. При этом рядом стоит вполне современная школа, дети ходят в аккуратной форме. Нам рассказывали, что такие проекты поддерживаются европейскими фондами. Контраст очень сильный.

Пару раз заходили в местные магазины, которые «для своих». Цены — обычные европейские. При этом почему-то много китайских магазинов, что прямо-таки удивило.

Несмотря на скромный уровень жизни, местные жители оставили у путешественников исключительно положительные впечатления. По словам Павла, в курортной Санта-Марии много продавцов, но ведут они себя совсем иначе, чем в том же Египте.

— Они не навязываются. Зато всегда готовы просто спокойно пообщаться. Дочка выбирала сувенир, и в итоге мы купили местную настольную игру — урил. Нам подробно объяснили правила, показали, как играть, пригласили приходить на местные турниры, когда научимся. В общем, люди приятные, милые. Местный язык — португальский, но английский все тоже знают достаточно хорошо.

Фото: people.onliner.by

Отдельно Павел отмечает состав туристов. По его наблюдениям, Кабо-Верде заметно отличается от привычных семейных курортов.

— Мне показалось, что процентов семьдесят отдыхающих — пенсионеры. Очень много людей в возрасте, которые просто гуляют по берегу, лежат у бассейна или приезжают сюда с круизных лайнеров. Семей с детьми немного. Еще это настоящий рай для серферов: в аэропорту мы постоянно видели людей с собственными досками.

Ради чего вообще стоит приезжать в Кабо-Верде? Главная причина, конечно, океан. Очень красивые пляжи, невероятный песок, по которому приятно ходить, чистая вода и потрясающие виды. Вокруг постоянно было много девушек, которых на фоне закатов фотографировали их мужья или подруги — уверен, снимки у них вышли шикарные.

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