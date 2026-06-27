«Спросил про страну у ChatGPT, он сказал: будет супер»1
- 27.06.2026, 10:16
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Как белорусы провели отпуск на Кабо-Верде.
Благодаря чемпионату мира по футболу миллионы людей стали интересоваться странами, о существовании которых еще пару недель назад могли толком не знать. Самые обожаемые андердоги турнира прямо сейчас — команда из Кабо-Верде.
Микроскопический африканский архипелаг до этого был в основном известен как центр притяжения виндсерферов и круизная остановка для туристов из Западной Европы. Белорусы об отдыхе на Кабо-Верде задумываются редко (как минимум из-за визовых заморочек: без шенгена, а теперь и местной визы на острова не попадешь), но иногда все же добираются до тамошней экзотики. Этой зимой Павел с семьей и его друзья с детьми и родителями практически наугад выбрали остров Сал для отпуска. Мужчина поделился впечатлениями с Onliner.
Кабо-Верде — самая малонаселенная страна (на архипелаге живут 525 тыс. человек) из тех, чьи сборные выходили в плей-офф ЧМ. Футболистам удалось сделать это, трижды сыграв вничью.
Команда привлекла внимание еще в момент попадания на турнир — это произошло впервые в истории Кабо-Верде. А на самом ЧМ островитяне стали настоящей сенсацией: отстояли «на ноль» против такого гранда, как Испания, и дважды забили Уругваю.
Главная звезда сборной — 40-летний вратарь Возинья, который совмещает футбол с работой электриком. После феноменального «сухого» матча с Испанией на его Instagram подписались 6 млн человек, позже аудитория футболиста выросла до 17 млн.
Весь прошлый год дети Павла просили свозить их на море. Летом организовать поездку не получилось: каникулы они провели у бабушек и дедушек. Ближе к зиме стало понятно, что возможность все-таки появилась, и семья начала искать место, куда можно было бы ненадолго сбежать от европейской зимы. За помощью Павел обратился к знакомым турагентам. Среди предложенных вариантов, кроме надоевшей попсы вроде ОАЭ, вдруг начала мелькать и экзотика: Занзибар, Мадагаскар, Кабо-Верде.
— Я спросил у ChatGPT, где в конце января и начале февраля хорошая погода и нормальное море. Он ответил: летите в Кабо-Верде, будет супер. Мы поверили. Плюс лететь туда по сравнению с другими экзотическими направлениями было не так уж далеко, а я не люблю долгие перелеты.
До этой поездки опыт путешествий у Павла был довольно стандартным для многих белорусов. В студенческие годы он часто летал в Египет, позже отдыхал в Турции и Греции, путешествовал на автомобиле по Чехии, Германии и другим европейским странам. Но африканские острова стали для семьи чем-то совершенно новым.
— Если честно, до того момента я вообще ничего не знал о Кабо-Верде. Только когда появился такой вариант, начал читать, смотреть фотографии и разбираться, что это вообще за страна. Увидел океан, песок, красивые виды и решил: почему бы не попробовать?
Поездка на четверых — двоих взрослых и двоих детей — обошлась примерно в $5000 и бесчисленное количество нервов. Дело в том, что до вылета отдых едва не превратился в большую проблему.
Вместе с семьей Павла из польского Катовице должны были лететь и его родители, однако незадолго до старта поездки Кабо-Верде изменило правила въезда для белорусских граждан. Если раньше визу можно было оформить по прилету, то теперь ее надо получать заранее. Ближайшее консульство находится в Берлине, но, как оказалось, его сотрудники ни о каких нововведениях были ни сном ни духом и визу поставить так и не смогли. Подробнее об этих злоключениях белорусов мы уже писали.
— У меня и жены есть польские ВНЖ, поэтому нас пустили в Кабо-Верде без проблем. А вот родители, которые должны были добираться из Беларуси, остались дома. Я спорил с турагентством, объяснял, что никто заранее о таких изменениях толком не предупреждал. Мне отвечали, что визовые вопросы — это наша забота. В итоге после всех разговоров удалось вернуть примерно две трети стоимости несостоявшейся поездки родителей (она обошлась им в $3500).
Наши друзья добирались на лоукостах из Парижа, у них тоже проблем со въездом не возникло.
Отдых проходил на острове Сал — самом известной курортной локации архипелага. Семья поселилась в отеле по системе all-inclusive, однако ожидания от такого формата пришлось немного скорректировать.
— После Турции чувствуется разница. «Все включено» есть, но без какого-то особого разнообразия. Еда нормальная, голодным точно не останешься, но такого изобилия, к которому многие привыкли на популярных курортах, там нет. Анимации вообще никакой нет, набор развлечений скудный: по сути, только волейбол и настолки. Если бы рядом не отдыхали наши друзья, наверное, было бы совсем грустно.
Не самым приятным сюрпризом оказалась и погода. Январь и февраль в Кабо-Верде — сезон ветров.
— Волны были огромные практически каждый день. Зеленого флага на пляже почти не видели, а несколько раз вообще вывешивали красный, когда заходить в воду запрещено. Взрослого человека вода запросто могла перевернуть, покувыркать и «выплюнуть» обратно на берег. Ветер тоже был сильный и довольно прохладный.
Впрочем, дети от такого океана были в восторге.
— Если отойти чуть дальше от берега, туда, где волны только начинают подниматься, там было вполне комфортно. Дети прыгали на волнах, балдели и вообще чувствовали себя прекрасно. Так что им отдых понравился гораздо больше, чем нам: даже уезжать не хотели.
Поскольку сам остров Сал небольшой, за время отдыха белорусы успели объехать его практически полностью. Туристов возили по главным достопримечательностям, показывали места, где тренируются серферы, демонстрировали соляные карьеры в кратере потухшего вулкана и живописные участки побережья.
Самым необычным развлечением стало купание с акулами.
— Нас завели в воду по специальной тропинке, где глубина была чуть выше колена. Рядом плавали молодые акулы — совсем небольшие, по несколько месяцев от роду. Их там подкармливают, поэтому на людей они вообще не обращают внимания. Нам только сказали не совать пальцы, чтобы случайно не цапнули, а так можно спокойно стоять и наблюдать. Наш друг постоянно пытался схватить акулу за хвост, а гид его ругал. Было смешно.
Не меньше впечатлений оставила поездка в центр главного населенного пункта острова — города Санта-Мария. За пределами туристических зон жизнь выглядела совсем иначе, чем на открыточных фотографиях из интернета.
— Когда нас провезли через жилые районы, стало немного грустно. Люди живут очень бедно. Это не трущобы в классическом понимании, но многие дома выглядят так, будто собраны из того, что удалось найти под рукой: листы жести, куски дерева, картон. При этом рядом стоит вполне современная школа, дети ходят в аккуратной форме. Нам рассказывали, что такие проекты поддерживаются европейскими фондами. Контраст очень сильный.
Пару раз заходили в местные магазины, которые «для своих». Цены — обычные европейские. При этом почему-то много китайских магазинов, что прямо-таки удивило.
Несмотря на скромный уровень жизни, местные жители оставили у путешественников исключительно положительные впечатления. По словам Павла, в курортной Санта-Марии много продавцов, но ведут они себя совсем иначе, чем в том же Египте.
— Они не навязываются. Зато всегда готовы просто спокойно пообщаться. Дочка выбирала сувенир, и в итоге мы купили местную настольную игру — урил. Нам подробно объяснили правила, показали, как играть, пригласили приходить на местные турниры, когда научимся. В общем, люди приятные, милые. Местный язык — португальский, но английский все тоже знают достаточно хорошо.
Отдельно Павел отмечает состав туристов. По его наблюдениям, Кабо-Верде заметно отличается от привычных семейных курортов.
— Мне показалось, что процентов семьдесят отдыхающих — пенсионеры. Очень много людей в возрасте, которые просто гуляют по берегу, лежат у бассейна или приезжают сюда с круизных лайнеров. Семей с детьми немного. Еще это настоящий рай для серферов: в аэропорту мы постоянно видели людей с собственными досками.
Ради чего вообще стоит приезжать в Кабо-Верде? Главная причина, конечно, океан. Очень красивые пляжи, невероятный песок, по которому приятно ходить, чистая вода и потрясающие виды. Вокруг постоянно было много девушек, которых на фоне закатов фотографировали их мужья или подруги — уверен, снимки у них вышли шикарные.