закрыть
27 июня 2026, суббота, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дембеле стал автором одного из самых быстрых хет-триков в истории мундиалей

  • 27.06.2026, 11:09
Дембеле стал автором одного из самых быстрых хет-триков в истории мундиалей
Усман Дембеле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Свой третий автограф в воротах Норвегии французский форвард поставил на 32-й минуте.

29-летний нападающий сборной Франции Усман Дембеле стал автором одного из самых быстрых «трюков со шляпой» в финальных турнирах чемпионатов мира. Свой третий автограф в воротах Норвегии он поставил на 32-й минуте, пишет sport.ua.

Еще раньше оформлял хет-трик только австриец Эрих Пробст на ЧМ-1954 в матче с Чехословакией – на 24-й минуте.

Между тем второй мяч Дембеле в поединке с норвежцами оказался суперюбилейным – 2900-м в истории мундиалей. Французские футболисты, к слову, были авторами еще двух знаменательных голов. Люсьен Лоран на ЧМ-1930 забил 1-й мяч мировых первенств, а Жан-Пьер Папен на ЧМ-1986 – 1200-й.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра