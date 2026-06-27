Дембеле стал автором одного из самых быстрых хет-триков в истории мундиалей 27.06.2026, 11:09

Усман Дембеле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Свой третий автограф в воротах Норвегии французский форвард поставил на 32-й минуте.

29-летний нападающий сборной Франции Усман Дембеле стал автором одного из самых быстрых «трюков со шляпой» в финальных турнирах чемпионатов мира. Свой третий автограф в воротах Норвегии он поставил на 32-й минуте, пишет sport.ua.

Еще раньше оформлял хет-трик только австриец Эрих Пробст на ЧМ-1954 в матче с Чехословакией – на 24-й минуте.

Между тем второй мяч Дембеле в поединке с норвежцами оказался суперюбилейным – 2900-м в истории мундиалей. Французские футболисты, к слову, были авторами еще двух знаменательных голов. Люсьен Лоран на ЧМ-1930 забил 1-й мяч мировых первенств, а Жан-Пьер Папен на ЧМ-1986 – 1200-й.

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