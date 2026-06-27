США ударили по Ирану после атаки на судно в Ормузском проливе
- 27.06.2026, 10:59
Авиация разбомбила места хранения ракет и беспилотников.
Американские военные атаковали Иран после удара иранского беспилотника по грузовому судну в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters.
Центральное командование США заявило, что авиация нанесла удары по местам хранения ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям, позже опубликовав нечеткое черно-белое видео взрыва с пометкой «несекретно». Американский чиновник сообщил о завершении операции.
Иран заявил, что снаряд попал в район пирса в Сирике на юге страны, и что иранские военно-морские силы ответили ударом по американским военным целям в этом регионе. Тегеран не предоставил подробностей о том, что именно могло быть поражено.
Обе страны обвинили друг друга в нарушении условий соглашения о прекращении огня, достигнутого на прошлой неделе.
Напомним, 26 июня Дональд Трамп написл Трамп в своей соцсети Truth Social: «Исламская Республика Иран выпустила как минимум четыре беспилотника-камикадзе по кораблям, проходившим через Ормузский пролив».