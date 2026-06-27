«Накипело, сколько можно это терпеть?» 1 27.06.2026, 16:12

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Брестчан возмутила ситуация в городе.

Жительница Бреста привлекла внимание к состоянию Горбатого моста. В Threads она опубликовала фотографии ржавой лестницы, ведущей на мост, поврежденных перил и слишком узкого прохода, по которому, по ее словам, сложно разойтись даже двум пешеходам. И ведь это путь к детской поликлинике №1, которым ежедневно пользуются родители с колясками и детьми.

В комментариях брестчане согласились, что проблема существует давно, а разговоры о реконструкции пока остаются лишь обещаниями, пишет BGmedia.

Горбатый мост в Бресте в июне 2026 года. Фото из Threads

«Хотя бы минимальные изменения». Что пишут брестчане о Горбатом мосте

В своем посте брестчанка рассказала, что давно не может спокойно смотреть на состояние Горбатого моста:

«Извините, накипело, но сколько можно это терпеть? Что думаете по этому поводу? Грустно смотреть на реставрацию города, а про это место как будто все забыли? Страшно ходить по этому мосту, от которого прямая дорога к детской поликлинике №1. Места мало даже для одного человека. Не говоря уже о коляске и детях, которых водят к врачам. А эта лестница? Что с ней творится зимой? Никогда не забуду, как шла с коляской и двухлетним сыном по этому мосту, который весь обледенел. Еле поймала его».

Лестница, которая ведет на Горбатый мост в Бресте. Фото из Threads

На фотографиях она показала старую ржавую металлическую лестницу, ведущую на мост, сам узкий пешеходный проход, где людям трудно разминуться, а также перила, часть креплений которых уже отсоединилась от моста.

Брестчане, конечно же, поддержали автора поста: «Да ладно реконструкция, понятно, что это очень дорого, но постройте еще один пешеходный мостик для детей и колясок. Или хотя бы оборудуйте наземный переход. Выход всегда можно найти».

Автор поста ответила: «Да, хотя бы какие-нибудь минимальные изменения, а не вот это все».

Перила на Горбатом мосту в Бресте. Фото из Threads

Другие пишут, что пользоваться мостом действительно страшно: «Да это кошмар. Там ходить страшно, а это ближайший пеший переход из центра».

На это автор заметила: «Да-да, особенно с ребенком, которого так и тянет подойти к этому «заграждению»».

Один из брестчанок вспомнила февральскую публикацию «Брестского вестника» о планах реконструкции Горбатого моста и написала: «Эээххх, долго ждать придется».

«Конечно, они же там не ходят, куда им спешить», — согласилась автор поста.

Пешеходная дорожка на Горбатом мосту в Бресте.

Обещания реконструкции Горбатого моста звучат уже много лет. Новый пост в Threads показывает, что за прошедшие месяцы отношение жителей к этой проблеме не изменилось. Многие считают, что ждать полноценной реконструкции можно еще долго, но хотя бы минимальные меры для безопасности пешеходов власти могли бы принять уже сейчас.

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