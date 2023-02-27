Соловьев пожаловался на конфискацию вилл в Италии 23 27.02.2023, 19:08

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Владимир Соловьев

В марте 2022 года власти Италии арестовали две виллы одиозного пропагандиста на озере Комо.

Российский пропагандист Владимир Соловьев, попавший под санкции за поддержку войны в Украине, продолжает сокрушаться из-за ареста своей недвижимости в Италии. Телеведущий потерял как минимум две виллы.

В очередном выпуске своей программы на канале «Россия 1» он обвинил ЕС в нацизме и антисемитизме. «У меня нет вопросов к этим нацистским сволочам. Они нацисты. Сначала они лишают евреев таких, как я, собственности в Италии. Нам, евреям, не привыкать, как европейские нацисты нас лишают собственности», — заявил Соловьев.

По его мнению, таким образом в ЕС пытаются заткнуть ему рот. Соловьев также раскритиковал санкции против близких родственников чиновников и бизнесменов. «Они [европейцы] ведут себя в худших традициях того, что они называют сталинскими репрессиями, когда они вводят санкции против жен и детей», — сказал он.

Соловьев попал под персональные санкции ЕС после начала войны. В обосновании говорилось, что пропагандист «известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства, а следовательно, несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

В марте 2022 года власти Италии арестовали две виллы Соловьева на озере Комо. После этого команда политика Алексея Навального опубликовала расследование, в котором говорится о еще двух связанных с пропагандистом особняках. Как утверждается, один принадлежит самому Соловьеву, другой записан на его мать.

Авторы расследования попросили арестовать эту недвижимость комитет финансовой безопасности Италии, который следит за соблюдением страной санкций ЕС. Также они потребовали отозвать визы и виды на жительство у членов семьи Соловьева.

Несмотря на то, что пропагандист клянет в своих эфирах Запад, активно поддерживает войну и президента Владимира Путина, недвижимость он предпочитал покупать именно в Европе. В 2020 году он рассказал, что выбрал Италию, так как ему не понравилось в Сочи. Не устроили Соловьева и погода и инфраструктура Крыма, хотя он признался, что в последний раз был там в 1982 году. Оценивать состояние полуострова после российской аннексии пропагандист почему-то не захотел. Также телеведущий не рассматривал Алтай и Байкал, так как «туда лететь далеко».

Помимо этого Соловьев уверял, что приобретать недвижимость в Италии выгоднее, чем в России. «Это дешевле, чем покупать дачу где-то у нас на берегу какого-нибудь нашего теплого моря. Я когда смотрю цены в Крыму или в Сочи, я понимаю, что в Италии дешевле», — говорил он. Между тем, по самым скромным оценкам, стоимость только одной виллы пропагандиста на озере Комо составляет 8 млн евро. В 2019 году Соловьев сообщил, что получил вид на жительство в Италии. Однако теперь ему запрещен въезд во все страны ЕС.

В мае 2022 года телеведущий уже пытался обвинить итальянские власти в фашизме во время совместного эфира с экспертом из этой страны. Тогда собеседник спросил его: «Если Италия — это фашисты, то почему вы купили четыре виллы в Италии? Вам нравится быть в окружении фашистов?» В ответ на это Соловьев поспешил оправдаться, заявив, что виллы он покупал тогда, когда итальянцы «помнили и любили русских», однако сейчас власти республики «все изменили».

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