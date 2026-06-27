Пять лучших видов чая для здоровья сердца 27.06.2026, 15:29

Эти напитки помогут снизить уровень холестерина.

Чай может стать полезным дополнением к здоровому образу жизни для людей с повышенным уровнем холестерина. Наибольшее количество научных доказательств на данный момент имеется в отношении зеленого чая, однако определенное положительное влияние могут оказывать также белый, черный, улун и некоторые травяные чаи.

Об этом сообщил фармацевт, сославшись на результаты клинических исследований, передает издание Verywell Health.

В то же время специалисты подчеркивают: чай не заменяет лечение, назначенное врачом, а лишь может дополнять его.

Настоящий чай изготавливают из растения Camellia sinensis. К нему относятся зеленый, белый, черный чай и улун. Они содержат кофеин и отличаются способом обработки. Травяные чаи, напротив, готовят из других растений, и большинство из них не содержит кофеина.

Наибольшее количество доказательств пользы для уровня холестерина имеется в отношении зеленого чая. Согласно обзору 31 клинического исследования, его регулярное употребление связано со снижением общего холестерина и уровня «плохого» холестерина ЛПНП. Также имеются данные о том, что зеленый чай может влиять на уровень триглицеридов, однако это требует дополнительного изучения.

Белый чай также богат антиоксидантами — катехинами. В исследовании с участием 54 взрослых с ожирением он способствовал снижению общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов. В то же время исследователи отмечают, что для подтверждения этого эффекта необходимы более масштабные исследования.

Что касается черного чая, научные данные пока менее убедительны. Отдельные клинические испытания показали незначительное снижение общего холестерина и ЛПНП, однако доказательств пока недостаточно, чтобы рекомендовать его в качестве средства для борьбы с высоким холестерином.

Определенный положительный эффект продемонстрировал также чай улун. Исследования показывают, что он может способствовать повышению уровня «хорошего» холестерина ЛПВП, а также способствовать снижению общего холестерина и ЛПНП.

Среди травяных чаев перспективными считаются напитки из гибискуса и мелиссы. По результатам небольших клинических исследований, чай из гибискуса способствовал снижению уровня ЛПНП, а чай из мелиссы, который участники употребляли два раза в день, помог снизить общий холестерин и триглицериды у женщин с определенным нарушением сердечного ритма.

Эксперты отмечают, что в исследованиях использовались различные схемы употребления чая — от двух до пяти чашек в день в зависимости от вида напитка. Однако универсальной рекомендуемой дозы для снижения уровня холестерина пока не существует.

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