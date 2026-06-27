Брэд Питт одержал победу в судебной тяжбе с Анджелиной Джоли 27.06.2026, 15:44

Чего касалось дело?

Знаменитый актер Брэд Питт одержал очередную юридическую победу в многолетнем споре с актрисой Анджелиной Джоли, связанном с продажей ее доли винодельни «Шато Мираваль» («Château Miraval») во Франции.

Суд в Калифорнии удовлетворил ходатайство актера и обязал представителей инвестиционной группы Stoli дать показания по обстоятельствам сделки, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о продаже доли Джоли в 2021 году компании Tenute del Mondo, винодельческому подразделению Stoli Group. Питт настаивает, что партнеры сделки обладают ключевой информацией о том, как именно она была организована, и добивается их допроса под присягой.

Суд постановил, что представители группы должны дать показания в Лондоне до конца сентября. Также рассматривается возможность допроса владельца Stoli Group Юрия Шефлера.

Адвокаты Питта утверждают, что сделка была проведена вопреки ранее достигнутым договоренностям, согласно которым ни одна из сторон не могла продать свою долю без согласия другой. По их версии, это нанесло ущерб бизнесу, который актер выстраивал на протяжении многих лет.

Сторона Джоли отвергает обвинения, заявляя, что продажа была направлена на развитие винодельни и выбор международного партнера, способного расширить рынок. Представители актрисы называют претензии Питта попыткой давления и подчеркивают, что судебные решения не влияют на суть дела.

Конфликт вокруг «Château Miraval» начался после развода пары и с 2022 года перерос в серию встречных исков. Несмотря на урегулирование бракоразводного процесса в 2024 году, спор о бизнес-активах остается одним из самых заметных голливудских судебных противостояний последних лет.

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