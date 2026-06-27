Конец «финляндизации» и нейтралитета 1 27.06.2026, 15:33

Европе необходимо переосмыслить исторический опыт отношений с Россией.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель вновь подняла вопрос о роли нейтралитета Украины, сославшись на пример Финляндии как успешного соседа России, сумевшего сохранить стабильность и процветание вне военных блоков. Однако новые оценки историков и аналитиков ставят под сомнение эту модель как универсальное решение для Восточной Европы, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению автора материала Пекки Виркки, опыт Финляндии в отношениях с СССР и Россией оказался гораздо сложнее, чем принято считать. После Второй мировой войны страна, формально сохранив независимость, фактически оказалась в зоне сильного политического влияния Москвы. Это проявлялось в экономической зависимости, ограничениях в оборонной политике и заметном влиянии советских спецслужб на политическую и медийную среду.

Такая система получила название «финляндизация» — модель, при которой государство сохраняет суверенитет, но вынуждено учитывать интересы более сильного соседа. В Европе этот опыт долго рассматривался как компромисс между независимостью и стабильностью, а также как возможный шаблон для других стран, включая Украину.

После распада СССР и вступления Финляндии в ЕС, а затем и в НАТО, ситуация изменилась. Однако автор утверждает, что отдельные элементы прежних механизмов влияния сохранились и трансформировались, включая экономические и политические связи, а также работу сетей влияния, связанных с российскими интересами в Европе.

В материале также приводятся примеры Германии и других стран ЕС, где, по мнению исследователей, Россия использовала бизнес-связи и политические контакты для продвижения своих стратегических целей. Это, как утверждается, происходило в рамках более широкой политики влияния, адаптированной к особенностям каждой страны.

Европе необходимо переосмыслить исторический опыт отношений с Россией. Модели компромисса и «ограниченного нейтралитета» могут оказаться уязвимыми в условиях современных гибридных конфликтов. По его мнению, недооценка этих факторов способна привести к повторению стратегических ошибок прошлого.

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