Британский король Карл III отказался жить в Букингемском дворце 2 27.06.2026, 14:53

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Карл III

Конец эпохи.

Король Великобритании Карл III не переедет в Букингемский дворец после завершения его масштабной реконструкции, которая длится уже почти десять лет. Таким образом он прервет традицию, существовавшую почти 190 лет, с тех пор как дворец стал официальной резиденцией британских монархов, сообщает Reuters .

После завершения реконструкции Букингемский дворец останется главным местом проведения государственных церемоний, официальных приемов и визитов иностранных лидеров, однако сам Чарльз продолжит жить в Кларенс-Хаусе – резиденции, которую он использовал еще до вступления на престол.

Реконструкция Букингемского дворца началась в 2017 году. Стоимость работ оценивается в 369 млн фунтов стерлингов (более 20,7 млрд грн). За это время в здании заменяют устаревшие электросети, системы водоснабжения и отопления.

По словам королевского казначея Джеймса Чалмерса, дворец останется «штаб-квартирой монархии» и символом британской короны. При этом для короля там сохранят частные апартаменты, которыми он сможет пользоваться во время пребывания в Лондоне.

Чарльз также раскрыл сумму уплаченных налогов

Наряду с этим британский королевский двор сообщил, что в 2024/2025 налоговом году Карл III добровольно уплатил 12,9 млн фунтов стерлингов налогов.

Это первый случай, когда британский монарх официально раскрыл сумму своих налоговых платежей. По оценкам британских СМИ, такой вклад ставит короля в число ста крупнейших налогоплательщиков страны.

После смерти королевы Елизаветы II королевская семья взяла курс на большую открытость в отношении своих финансов на фоне повышенного внимания общественности.

Ежегодно Букингемский дворец посещают около 700 тысяч туристов. После завершения реконструкции власти планируют расширить доступ посетителей к историческому зданию.

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