Экс-глава СВР раскрыл, зачем Лукашенко вызвали к Путину 3 27.06.2026, 14:39

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Николай Маломуж

Диктатор слишком много наговорил.

Александр Лукашенко прибыл к Владимиру Путину для личных переговоров. Это, вероятно, связано не только с договоренностями о военном сотрудничестве между Россией и Беларусью, но и с недовольством Кремля последними заявлениями белорусского диктатора.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал «24 Каналу», что Путин регулярно проводит консультации с Лукашенко. На этот раз поводом для встречи могли стать высказывания белорусского диктатора о нежелании участвовать в войне против Украины и его попытки демонстрировать миротворческую риторику.

Николай Маломуж считает, что во время таких встреч стороны традиционно обсуждают использование территории Беларуси, ее спецслужб, военной техники, боеприпасов и материально-технического обеспечения для нужд России.

Поведение Лукашенко могло насторожить Кремль, ведь он начал делать заявления о мире и пытался демонстрировать определенную лояльность к украинцам.

«Это один из вариантов вызвать его (белорусского диктатора – 24 Канал) на ковер, чтобы четко объяснить, что он никуда не должен «выскакивать» из единой модели противодействия нашему государству», – сказал Маломуж.

Экс-глава Службы внешней разведки предположил, что Путин подозревает Лукашенко в попытках вести собственную политическую игру, особенно на фоне отсутствия значительных успехов России на фронте. Именно поэтому Кремль стремится не допустить, чтобы Минск начал искать альтернативные пути взаимодействия с Западом или Украиной.

По мнению Николая Маломужа, Москва по-прежнему заинтересована в поддержании напряженности на границе с Беларусью, чтобы Украина была вынуждена удерживать там военные силы, а также в поддержании постоянной конфронтации с Европой.

«Лукашенко много говорил того, что Путину не нравится, а это уже подлежит профилактике или наказанию», – сказал он.

Кроме того, в ответ на предупреждения Украины о необходимости реагировать на угрозы вторжения со стороны Беларуси Кремль продолжает демонстрировать готовность «защищать» Беларусь в рамках подписанных военных соглашений. Оккупанты используют это как сигнал или угрозу для Украины и европейских государств.

Напомним, Лукашенко мог отреагировать на заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по объектам российско-белорусской инфраструктуры, в частности по ретрансляторам. После этих заявлений в Беларуси начали фиксировать изменения в работе части таких объектов. Вероятно, Минск таким образом пытается снизить риски эскалации и обезопасить критическую инфраструктуру на фоне роста напряженности между сторонами.

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