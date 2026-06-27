закрыть
27 июня 2026, суббота, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Вільні правялі вечарыну «Бой пад Лісічанскам»

  • 27.06.2026, 13:53
У Вільні правялі вечарыну «Бой пад Лісічанскам»
Фото: «Радыё Рацыя»

Вечар памяці быў прысвечаны беларускім героям-добраахвотнікам.

Вечар памяці, прысвечаны IV-й гадавіне боя пад Лісічанскам, прайшоў 26 чэрвеня ў Беларускім замку ў Вільні, перадае «Радыё Рацыя».

Пра падрабязнасці таго бою і беларускіх добраахвотнікаў, якія загінулі і трапілі ў палон у тым баі, распавёў арганізатар падзеі – былы добраахвотнік Палка імя Кастуся Каліноўскага і сузаснавальнік дабрачыннай арганізацыі ў Літве «КUS» Аляксандр Клачко «Кусь»:

– Мы правялі вечарыну «Бой пад Лісічанскам». Гэты бой адбыўся 26 чэрвеня 2022 года. У ім загінула чацвёра добраахвотнікаў палка Каліноўскага – камандзір батальёна «Волат» Іван «Брэст» Марчук, «Папік», «Сябро» і «Атам». І двое нашых хлопцаў «Клешч» і «Тромблі» трапілі ў палон. Іх лёс дагэтуль невядомы. На імпрэзе, вы бачыце, ёсць фотавыстава. Я адабраў 20 фотаздымкаў, якія больш-менш дазваляюць паглыбіцца ў той час, у тую атмасферу.

Як кажа былы беларускі добраахвотнік Павел Мар’еўскі «Марэк», вельмі важна захоўваць памяць пра пабрацімаў і тых пасіянарыяў, якія са зброяй у руках баранілі Украіну ад расейскай навалы:

– Шмат з гэтых беларусаў удзельнічалі ў 2020 годзе ў пратэстах. І шмат з гэтых беларусаў былі нацыянальна арыентаваныя. Таму яны канкрэтна разумелі, што такое Расея і што такое русіфікацыя. Хаця б на прыкладзе Беларусі і ва ўнутранай палітыцы Беларусі. І асноўнае – гэта захаваць памяць, і нашу, і нашых нашчадкаў, памяць пра гэтых хлопцаў.

Падчас вечарыны памяці была арганізаваная выстава пра ваяроў, якія ваявалі пад Лісічанскам, паказаныя відэаролікі з іх жыцця і апошнія кадры, на якіх яны адлюстраваныя і нават іх смерць. А таксама Аляксандр Клачко паказаў прадметы з рыштунку беларускіх добраахвотнікаў і шаўроны, якія яны выкарыстоўвалі на вайне.

Фото: «Радыё Рацыя»
Фото: «Радыё Рацыя»
Фото: «Радыё Рацыя»
Фото: «Радыё Рацыя»
Фото: «Радыё Рацыя»
Фото: «Радыё Рацыя»
Фото: «Радыё Рацыя»
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра