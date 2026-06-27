Как Украина вернула еще 160 своих защитников: трогательные кадры 27.06.2026, 12:29

Фото: censor.net

Зеленский опубликовал фото обмена пленными.

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Были освобождены 160 украинских защитников.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

«Сегодня из плена освобождены 160 военных. Все они находились в плену еще с 2022 года.

Среди освобожденных сегодня – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники. Они защищали Украину в Мариуполе и на «Азовстали», на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях», – говорится в сообщении.

Глава Украины поблагодарил команду, а также подразделения, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины.

«Помним обо всех, кто находится в плену. Проверяем по каждой фамилии. Должны вернуть всех — и военных, и гражданских», — подытожил он.

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

Фото: censor.net

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