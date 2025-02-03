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В российском Волгограде после массированной атаки беспилотников пропал свет

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  • 3.02.2025, 11:34
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В российском Волгограде после массированной атаки беспилотников пропал свет

Дроны атаковали местный НПЗ.

В ночь на 3 февраля украинские беспилотники массированно атаковали Волгоград, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. «Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. Пострадавших нет», — отметил глава региона, пишет The Moscow Times.

По данным Mash, в первом часу ночи дроны появились в Красноармейском и Советском районах. Беспилотники летели на низкой высоте, а один из них был уничтожен прямо за жилым домом, пишет Shot. После серии взрывов в указанных районах пропало электричество, которого не было на протяжении нескольких часов. Бочаров назвал произошедшее «кратковременными перепадами напряжения в электросети». «Электроснабжение города Волгограда и прилегающих муниципальных образований осуществляется в полном объеме», — сообщил он утром.

Целью беспилотников был местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) — «Лукойл-Волгограднефтепереработка», который расположен в Красноармейском районе. В результате падения обломков дронов на предприятии возникли «локальные возгорания», которые были «оперативно локализованы», отметил Бочаров. До этого завод подвергся атаке беспилотников 31 января — тогда на его территории также начался пожар. 15 января на НПЗ тоже произошло возгорание, но о прилете дронов в Волгоград ничего не сообщалось. Завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» — один из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.

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