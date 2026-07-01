Усталость россиян от войны переросла в гнев 2 1.07.2026, 17:36

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Но Путин живет в параллельной реальности.

Российский диктатор всецело сосредоточен на вторжении в Украину и на своей решимости завершить его только на максималистских условиях – несмотря на растущее недовольство общественности, пишет Financial Times.

Настойчивые заявления Путина о том, что его войска выиграют войну, уже начинают раздражать россиян. Согласно соцопросу, опубликованному в пятницу, доверие к Путину упало до 69 процентов, самого низкого уровня с начала войны в 2022 году.

«Попытки российского президента успокоить общественность звучат как «мантра» – как будто он пытается убедить самого себя, что всё в порядке», – сказал московский политолог Андрей Колесников.

При этом, отвергнув предложение Украины по прекращению огня, Путин показал, что он отказывается от всех вариантов мирного решения проблемы, отмечает он.

Политолог отмечает, что усталость россиян от войны переросла в гнев, который не находит выхода.

«Люди просто выживают, как могут, будь то из-за ограничений на интернет или топливного кризиса», - говорит он.

При этом Кремль предпринял необычный шаг, более тесно связав Путина с правящей партией Кремля. На своем съезде в воскресенье «Единая Россия» впервые с 2007 года назвала себя «партией президента».

Иван Филиппов, автор готовящейся к выходу книги о российском провоенном сообществе блогеров, заявил, что изменение стратегии в отношении «Единой России» является показателем усиления изоляции Путина.

«Сейчас 2026 год. Фронт – это тупиковая мясорубка, страна выстраивается в очередь за бензином, ракеты и беспилотники каждый день поражают нефтеперерабатывающие заводы и оружейные фабрики, а Крым почти превратился в остров. В таких условиях сделать Путина лицом самой непопулярной партии в стране, которая тонет, – это необъяснимое решение, которое мог принять только тот, кто живет в параллельной реальности», – пишет он.

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