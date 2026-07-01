Мадонна раскрыла тайну игрушки, с которой не расстается по ночам
- 1.07.2026, 18:07
67-летняя артистка провела экскурсию по своему дому в Лондоне.
Мадонна рассказала о необычной вещи, с которой не расстается уже несколько лет. В экскурсии по своему дому в Лондоне певица показала фиолетового плюшевого осьминога по имени Октавия и призналась, что спит с ним каждую ночь, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
По словам 67-летней артистки, игрушка появилась у нее после тяжелой болезни. В 2023 году Мадонна была госпитализирована с тяжелой бактериальной инфекцией и сепсисом, несколько дней провела в отделении интенсивной терапии, а 48 часов находилась в искусственной коме.
Певица вспомнила, что во время лечения рядом с ней работала медсестра по имени Оливия. Именно она ежедневно подбадривала артистку, убеждая бороться и не сдаваться. После выписки одна из сестер подарила Мадонне плюшевого осьминога, который сразу напомнил ей о женщине, помогавшей восстановиться. В честь медсестры игрушка получила имя Октавия.
Исполнительница призналась, что осьминог сопровождает ее с тех пор, хотя его наполнитель уже заметно износился. Тем не менее расставаться с ним она не собирается.
После полного восстановления Мадонна вернулась на сцену и позже называла свое возвращение настоящим чудом.
Сейчас певица готовится к выходу нового альбома «Confessions II», релиз которого намечен на 3 июля. Одну из песен она написала вместе с дочерью Лурдес Леон. По словам артистки, совместная работа стала способом укрепить их отношения.