«Хартия» уничтожила за месяц 1100 российских дронов

«Хартия» уничтожила за месяц 1100 российских дронов1
- 1.07.2026, 18:10
Также уничтожена техника и пехота захватчиков.
13-я бригада оперативного назначения «Хартия» Национальной гвардии Украины подвела итоги боевых действий на линии фронта за июнь 2026 года. В течение месяца подразделения бригады нанесли значительные потери личному составу, технике и логистическим возможностям российских оккупационных войск.
Особое внимание украинские защитники уделили противодействию беспилотной авиации противника и уничтожению его оборонительных сооружений.
Согласно официальному отчету пресс-службы подразделения, за июнь бойцам удалось нейтрализовать значительное количество воздушных целей и оборонительных узлов противника:
«Более 1100 уничтоженных и подавленных вражеских беспилотников, сотни пораженных укреплений, а также уничтоженная техника и пехота захватчиков - плоды боевой работы бригады «Хартия» в июне».