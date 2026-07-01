«Хартия» уничтожила за месяц 1100 российских дронов 1 1.07.2026, 18:10

Также уничтожена техника и пехота захватчиков.

13-я бригада оперативного назначения «Хартия» Национальной гвардии Украины подвела итоги боевых действий на линии фронта за июнь 2026 года. В течение месяца подразделения бригады нанесли значительные потери личному составу, технике и логистическим возможностям российских оккупационных войск.

Особое внимание украинские защитники уделили противодействию беспилотной авиации противника и уничтожению его оборонительных сооружений.

Согласно официальному отчету пресс-службы подразделения, за июнь бойцам удалось нейтрализовать значительное количество воздушных целей и оборонительных узлов противника:

«Более 1100 уничтоженных и подавленных вражеских беспилотников, сотни пораженных укреплений, а также уничтоженная техника и пехота захватчиков - плоды боевой работы бригады «Хартия» в июне».

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