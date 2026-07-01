Крым — идеальное исключение 1 Артем Биденко

1.07.2026, 17:49

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Когда катастрофа не сближает.

Исследования показывают, что катастрофа возвращает людей к более древнему и органичному способу взаимодействия. Но Крым представляет собой идеальное исключение.

Себастьян Юнгер в книге Племя рассказывает о Чарльзе Фрице — исследователе, который в разгар Холодной войны работал в Службе исследования стратегических бомбардировок США и должен был ответить на простой вопрос: эффективны ли бомбардировки гражданского населения.

Служба направила наблюдателей в Англию и Германию, и результат удивил всех: чем сильнее союзники бомбили, тем смелее становилось население, промышленное производство в Германии во время войны фактически выросло, а города вроде Дрездена, по которым наносились самые сильные удары, демонстрировали самый высокий моральный дух.

Фрица это заинтриговало настолько, что он посвятил остаток своей карьеры вопросу о том, как сообщества реагируют на катастрофы в целом — он собрал тысячи интервью с теми, кто пережил бомбардировки, землетрясения, наводнения, и не смог найти ни одного случая, когда сообщество после удара впало бы в длительную панику или анархию. Зато обнаружил другое: во время катастроф социальных связей укрепляются, классовые различия исчезают, разница в доходах перестает иметь значение, а людей начинают оценивать по единому критерию — что они готовы сделать для группы.

Фриц назвал это «сообществами страдальцев» и считал, что катастрофа возвращает людей к более древнему и органичному способу взаимодействия, который современное мирное общество, как ни парадоксально, теряет. В 1961 году он начал свою ключевую статью вопросом, который до сих пор звучит провокационно: «Почему широкомасштабные катастрофы создают настолько благоприятные условия для психического здоровья?»

Этим данным уже семьдесят лет, они подтверждены исследованиями от Лондона до Юнгая в Перу, где после землетрясения 1970 года погибло 90% населения города — и те, кто выжил, построили одну из самых крепких местных общин в Латинской Америке. Любой курсант любой военной академии, прочитавший хотя бы одну книгу по военной психологии, знает об этом эффекте: систематический террор в отношении гражданского населения консолидирует общество, а не разрушает его.

Теперь давайте посмотрим на то, что Россия делает с Украиной: электростанции, больницы, жилые кварталы, торговые центры — и на результат этого террора. Волонтерское движение, которого до 2022 года в таком масштабе не существовало. Горизонтальные связи, заменившие вертикальные институты там, где те не справлялись. Соседская поддержка и стойкость духа.

За то, что вы только что прочитали, мне справедливо упрекнули — не все так однозначно — катастрофа не всегда сближает, есть масса нюансов, и вообще в социальных науках нет законов, есть закономерности, которые действуют до тех пор, пока не появляется исключение, опровергающее их.

И вот Крым предлагает идеальное исключение. Чрезвычайное положение с 26 июня: бензин гражданским не продают, количество поездов сократили вдвое, летние лагеря отменены. Видео из Симферополя в девять вечера: пустые улицы, одна машина, женщина говорит «какой-то апокалипсис». На Керченском мосту — очередь из двух тысяч машин, но не в Крым, а из Крыма. Наслаждение для глаз и ушей, спасибо ВСУ!

По мнению Фрица, должно быть наоборот: катастрофа сближает, сообщество уплотняется, люди направляют энергию на благо общины. А здесь люди направляют энергию на то, чтобы добраться до моста и уехать. Нюанс, который Фриц не исследовал, поскольку у него не было такого кейса: все работает, когда бомбят твоё общество. Когда же разрушается оккупационная администрация на чужой земле — «сообщество страдальцев» почему-то не формируется. Формируется очередь на выезд. Видимо, потому что для сообщества нужно настоящее общее (культурное, поколенческое), а когда единственное общее — это украденный полуостров и бензин по талонам, этого, мягко говоря, недостаточно.

Так что да, в социальных науках нет законов. Но закономерности бывают очень красноречивыми.

Артем Биденко, Facebook

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