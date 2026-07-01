Эра сверхзвуковых самолетов возвращается 1 1.07.2026, 17:45

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Фото: NASA

Как изменятся гражданские перелеты с появлением новых реактивных лайнеров?

В США вновь заговорили о возвращении сверхзвуковых пассажирских перелетов. Разработка экспериментального самолета NASA X-59 и пересмотр авиационных правил могут открыть путь к новому поколению лайнеров, способных значительно сократить время в пути, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

По расчетам, перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес может сократиться примерно с пяти с половиной до трех часов. Маршрут Нью-Йорк — Лондон способен занять около четырех часов вместо семи, а путешествие из Лос-Анджелеса в Сидней — стать почти на шесть часов короче.

X-59 создается совместно NASA и Lockheed Martin. Самолет не предназначен для перевозки пассажиров — его задача заключается в испытании технологий «тихого» сверхзвукового полета. Вместо мощного звукового удара, который стал главной проблемой легендарного Concorde, новый аппарат должен создавать лишь приглушенный звуковой импульс.

Именно из-за громких звуковых ударов в США с 1973 года действовал запрет на гражданские сверхзвуковые полеты над сушей. Сейчас Федеральное авиационное управление предлагает заменить этот запрет нормами, основанными на допустимом уровне шума. Такие изменения стали возможны благодаря развитию авиационных технологий.

В июне 2026 года X-59 впервые достиг расчетной скорости около 1,4 числа Маха и необходимой высоты для дальнейших испытаний над населенными районами. Полученные данные помогут определить, можно ли разрешить подобные полеты в будущем.

Хотя коммерческие сверхзвуковые рейсы пока остаются проектом, испытания X-59 и изменение правил приближают момент, когда дальние авиаперелеты смогут занимать почти вдвое меньше времени.

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