В ночном небе над Беларусью заметили серебристые облака

В ночном небе над Беларусью заметили серебристые облака2
- 1.07.2026, 17:31
Редкое атмосферное явление можно было наблюдать в ночь на 1 июля.
В ночь на 1 июля жители Беларуси могли наблюдать в небе серебристые облака — довольно редкое атмосферное явление. Они видны только в темное время суток, когда на небе уже появляются звезды, пишет пропагандистское издание БелТА.
В Беларуси и соседних странах сезон наблюдение за серебристыми облаками обычно начинается в конце мая, наиболее часто они встречаются в июле, а исчезают в начале августа.
Эти облака образуются на высоте около 80 километров над поверхностью Земли, что примерно в десять раз выше, чем обычные облака.
Их формирование происходит благодаря метеорной пыли, на частицах которой конденсируется влага и возникают мелкие кристаллики льда.