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В ночном небе над Беларусью заметили серебристые облака

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  • 1.07.2026, 17:31
В ночном небе над Беларусью заметили серебристые облака
фото: nashaniva.com

Редкое атмосферное явление можно было наблюдать в ночь на 1 июля.

В ночь на 1 июля жители Беларуси могли наблюдать в небе серебристые облака — довольно редкое атмосферное явление. Они видны только в темное время суток, когда на небе уже появляются звезды, пишет пропагандистское издание БелТА.

В Беларуси и соседних странах сезон наблюдение за серебристыми облаками обычно начинается в конце мая, наиболее часто они встречаются в июле, а исчезают в начале августа.

фото: nashaniva.com
фото: nashaniva.com
фото: nashaniva.com

Эти облака образуются на высоте около 80 километров над поверхностью Земли, что примерно в десять раз выше, чем обычные облака.

Их формирование происходит благодаря метеорной пыли, на частицах которой конденсируется влага и возникают мелкие кристаллики льда.

фото: nashaniva.com
фото: nashaniva.com
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