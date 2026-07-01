«100 рублей, а ничего нет» 1.07.2026, 16:23

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Белорусы в шоке от цен на продукты.

Белорусы обсуждают цены на продукты в Threads. «Белорусы, вы случайно не в шоке от цен на продукты в последнее время. Базой уже стало сходить в магазин и отдать 100 белорусских рублей», — пишет rutkovskaya_kristina.

«Граждане Республики Беларусь, кроме Минска, на грани бедности уже? Мое наблюдение таково. А ваше?» — спрашивает myyy_loves_pets.

Пользователи соцсети в ответах подтвердили рост цен и отсутствие роста зарплат, заметил сайт Charter97.org:

— В шоке, конечно. А толку.

— Цены в соответствии рынку. А вот зарплата – нет.

— Все мы вот уже который год пребываем в глубоком шоке.

— Я больше в шоке от того, как такая власть держится десятилетиями у кормушки.

— И ничего существенного на эти деньги уже и не купишь. В одну каску еще может быть, а семью кормить — не разгонишься.

— Поэтому я не хожу в магазин. Схожу на рынок базу взять (что тоже дорого), но растяну на неделю. Увы, уже вкусно не поешь. На праздник конфету купить. Раньше в кафе могла ходить каждый день, хоть кофе взять, а сейчас хоть бы до конца месяца дожить все оплатить. Заказов нет, уровень жизнь очень упал у людей. Все экономят.

— Зарплаты у обычного человека должно хватать на еду, коммуналку, проездной до завода. Остальное ведет к вольнодумству и карается по закону!

— Это точно! Нас двое, каждый день 70—90 рублей отдаем, а в пакете — ничего! Оно говорит «по пятьсот», ну так цены на месте оставьте, а зарплаты поднимите — ан нет, такое только в сказках. Зарплаты поднимет на 10%, а цены на 20%, вот так и выживаем.

— Уже меньше 150 рублей не получается.

— 100 рублей, а ничего нет.

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