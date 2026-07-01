Пушечное мясо в кредит Дмитрий Снегирев

1.07.2026, 16:09

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Дмитрий Снегирев

Российская армия тонет в потерях.

На днях российский диктатор заявил, что более 700 тысяч российских военных сейчас воюют в Украине. Также 12 июня диктатор издал указ об увеличении численности армии страны-оккупанта до 2,4 млн человек, из них 1,5 млн — это именно военные. В марте этого года был издан аналогичный указ, но в новом документе численность военнослужащих увеличилась на 7 400 человек. Из этих данных следует, что на сегодняшний день на фронте против Украины воюет почти половина российских военнослужащих.

Стоит отметить, что о 700 тысячах военнослужащих противника ещё в сентябре 2025 года заявляло Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В частности, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в интервью «Новости.LIVE» заявил, что на территории Украины находится около 700 тысяч российских военных. По словам Юсова, эта цифра включает не только регулярные войска, но и силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию. Сухопутный компонент составляет более 620 000 солдат. Из них более 200 000 человек — это непосредственно штурмовые подразделения на первой линии фронта.

Большая часть группировки сосредоточена в Донецкой области, что свидетельствует о главном приоритете противника.

Поэтому озвучивание этой цифры российским диктатором — не более чем констатация. И признание того факта, что увеличение численности личного состава оккупационных войск за полгода не привело к изменению ситуации на линии боевого столкновения.

Отмечу, что в июне 2024 года источники в Главном управлении разведки (ГУР) сообщили, что оккупанты сосредоточили непосредственно на территории Украины и в приграничных зонах около 550 000 оккупантов. Эта цифра включала 520 000 регулярных военнослужащих ВС РФ и 32 000 представителей Росгвардии, ФСБ и других силовых структур, выполнявших полицейские функции на оккупированных территориях.

В то же время, согласно самым свежим комплексным данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на июнь 2026 года, общая численность наступательной группировки оккупационных войск составляет 721 300 военнослужащих.

По мнению хозяина Кремля, увеличение численности должно было кардинально изменить ситуацию на линии фронта и позволить стране-оккупанту диктовать свои условия на международной арене. Но эти планы российского диктатора провалились.

Более того, увеличение численности вооруженных сил РФ привело и к обратным процессам.

По данным Генерального штаба ВСУ и военного руководства Украины, среднемесячные потери российских оккупантов в 2026 году составляют от 35 000 до 40 000 человек (убитых и тяжелораненых). Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и зарубежные партнеры из НАТО подтверждают, что в среднем оккупационная армия ежедневно теряет не менее 1 000 – 1 300 военнослужащих

Президент Владимир Зеленский официально сообщил, что только за один месяц активных боевых действий (на примере апреля) потери противника превысили 35 000 человек убитыми и тяжелоранеными. По состоянию на конец мая, за первые 5 месяцев года, общие потери оккупантов превысили 141 500 человек, из которых более 83 000 — безвозвратные (погибшие). Это дает стабильную динамику в размере около 28 300 только погибших в месяц, не считая раненых. В целом, по состоянию на конец июня 2026 года, суммарные потери личного состава РФ с начала полномасштабного вторжения уже превысили отметку в 1 400 000 военнослужащих (включая раненых, погибших и пленных).

Стоит отметить, что возможности противника по пополнению личного состава в 2026 году столкнулись с серьезным системным кризисом. Аналитики CNN и украинская военная разведка констатируют, что темпы набора в РФ упали на 20% по сравнению с прошлым годом, и уже пятый месяц подряд объемы притока новобранцев не покрывают ежемесячные потери на фронте.

Из-за невыполнения планов по пополнению личного состава оккупационной армии российские силовики прибегли к радикальным мерам. Сообщается о массовых рейдах и облавах на мужчин (например, в Пензенской области), в ходе которых задержанных водителей и пассажиров силой заставляли подписывать контракты.

Поэтому своим заявлением о численности группировки российских войск глава Кремля подтвердил полную несостоятельность оккупационной армии в Украине. Несмотря на увеличение численности, реальных результатов на фронте у них нет.

Напомню, что, по оценкам украинского военно-политического руководства, линия фронта на конец мая 2026 года находится на том же месте, что и на конец мая 2025 года. И отмечу, что в то же время численность оккупационных войск увеличилась более чем на 150 тысяч человек.

Дмитрий Снегирев, «Фокус»

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