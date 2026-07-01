закрыть
1 июля 2026, среда, 17:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как «православный» Путин подружился с талибами

  • 1.07.2026, 16:01
Как «православный» Путин подружился с талибами
Фото: Getty Images

Это противоречит образу России как защитницы традиционных ценностей.

Французский философ и публицист Бернар-Анри Леви подверг резкой критике сотрудничество России с движением «Талибан», которое находится у власти в Афганистане. В своем материале для The Wall Street Journal он утверждает, что такой шаг противоречит образу России как защитницы традиционных и христианских ценностей (перевод — сайт Charter97.org).

Москва и власти Афганистана подписали соглашение о военном и силовом сотрудничестве. Сообщается, что Россия намерена помогать с ремонтом военной техники, подготовкой сотрудников силовых структур и развитием разведывательных возможностей афганской стороны. Взамен власти Афганистана должны обеспечивать стабильность на южном направлении и противодействовать группировке «Исламское государство — Хорасан».

Леви также напоминает о контактах Москвы с представителями ХАМАС и участии чеченских подразделений в боевых действиях, утверждая, что эти факты противоречат заявлениям о защите христианских ценностей.

По мнению публициста, укрепление сотрудничества с нынешними властями Афганистана может привести к увеличению колчичества нарушений прав человека, включая преследование женщин, религиозных меньшинств, представителей ЛГБТК+ и независимых журналистов.

Леви обращается к западным политикам и экспертам, выступавшим за сближение с Москвой, заявляя, что союз с талибами, по его мнению, ставит под сомнение аргументы о России как защитнице традиционных ценностей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский
О пораженных целях под Москвой
О пораженных целях под Москвой Алексей Копытько
Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко