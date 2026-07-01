Как «православный» Путин подружился с талибами 1.07.2026, 16:01

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Это противоречит образу России как защитницы традиционных ценностей.

Французский философ и публицист Бернар-Анри Леви подверг резкой критике сотрудничество России с движением «Талибан», которое находится у власти в Афганистане. В своем материале для The Wall Street Journal он утверждает, что такой шаг противоречит образу России как защитницы традиционных и христианских ценностей (перевод — сайт Charter97.org).

Москва и власти Афганистана подписали соглашение о военном и силовом сотрудничестве. Сообщается, что Россия намерена помогать с ремонтом военной техники, подготовкой сотрудников силовых структур и развитием разведывательных возможностей афганской стороны. Взамен власти Афганистана должны обеспечивать стабильность на южном направлении и противодействовать группировке «Исламское государство — Хорасан».

Леви также напоминает о контактах Москвы с представителями ХАМАС и участии чеченских подразделений в боевых действиях, утверждая, что эти факты противоречат заявлениям о защите христианских ценностей.

По мнению публициста, укрепление сотрудничества с нынешними властями Афганистана может привести к увеличению колчичества нарушений прав человека, включая преследование женщин, религиозных меньшинств, представителей ЛГБТК+ и независимых журналистов.

Леви обращается к западным политикам и экспертам, выступавшим за сближение с Москвой, заявляя, что союз с талибами, по его мнению, ставит под сомнение аргументы о России как защитнице традиционных ценностей.

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