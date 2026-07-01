Минчанка «выиграла» крупный приз и потеряла 3000 рублей

Минчанка «выиграла» крупный приз и потеряла 3000 рублей1
- 1.07.2026, 15:53
Женщина поверила фейковому розыгрышу в мессенджере.
Минчанка попала в сети интернет-мошенников, поучаствовав в подставном интернет-розыгрыше призов. Подробности схемы сообщили в МВД.
52-летняя женщина увидела в одной из групп в мессенджере публикацию с предложением поучаствовать в розыгрыше призов. Минчанка откликнулась на предложение, и спустя некоторое время ей написал лжеорганизатор. Он заявил, что женщина выиграла крупную сумму, но для того, чтобы ее получить, нужно было «оплатить банковскую комиссию — перевести деньги на указанные реквизиты».
Минчанка перевела мошенникам около 3000 рублей, но свой приз она так и не получила.
Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество. Личности злоумышленников устанавливаются.
Чтобы не стать жертвой кибермошенников, в МВД советуют не верить во внезапные выигрыши, никогда не платить «комиссию» за получение приза, не переходить по подозрительным ссылкам, а также всегда проверять организаторов розыгрышей перед тем, как вступить с ними в коммуникацию.