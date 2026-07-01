Принцесса Уэльская тайно покорила три высочайшие вершины Великобритании
- 1.07.2026, 16:03
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Испытание заняло у нее 24 часа.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон тайно выполнила одно из самых сложных испытаний Великобритании — «National Three Peaks Challenge», поднявшись на три высочайшие вершины Шотландии, Англии и Уэльса менее чем за 24 часа, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
Маршрут включает восхождение на Бен-Невис, Скофелл-Пайк и Сноудон. За сутки участникам необходимо преодолеть около 37 километров и более трех тысяч метров суммарного набора высоты.
44-летняя Кейт прошла каждое восхождение самостоятельно, при этом на всем пути ее сопровождали сотрудники горноспасательной службы. После завершения последнего подъема принцессу встретили принц Уильям, дети — Джордж, Шарлотта и Луи, а также родители и брат.
О своем поступке Кейт рассказала уже после завершения испытания, опубликовав фотографию с вершины Бен-Невиса. Она объяснила, что посвятила восхождение людям, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями, и хотела показать, что жизнь после постановки диагноза не заканчивается.
По словам принцессы, рак меняет не только физическое состояние человека, но и влияет на эмоциональное и психологическое здоровье, затрагивая всю семью. Она отметила, что знает это по собственному опыту.
Кейт Миддлтон сообщила о ремиссии в январе 2025 года после того, как годом ранее публично рассказала о своем заболевании.
Испытание также стало благотворительной акцией. Собранные средства направят на создание нового центра комплексной помощи онкологическим пациентам и развитие программ физической, психологической и эмоциональной реабилитации.
В своем обращении принцесса подчеркнула, что восстановление после рака требует не только медицинского лечения, но и всесторонней поддержки, которая помогает людям вернуться к полноценной жизни.