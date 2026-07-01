закрыть
1 июля 2026, среда, 17:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рютте об успехах Украины: Даже Трамп это признал

1
  • 1.07.2026, 15:50
  • 1,262
Рютте об успехах Украины: Даже Трамп это признал
Марк Рютте
Фото: Getty Images

Генсек НАТО заявил, что Путин отказывается от переговоров.

Сейчас Украина чувствует себя гораздо лучше на поле боя и добивается больших успехов, в то время как россияне ежемесячно теряют 35 тысяч военнослужащих. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times.

«Прогресс, которого Россия достигала еще четыре-пять месяцев назад, сейчас значительно замедлился. Украина чувствует себя намного, намного лучше. Президент США также признал это на прошлой неделе в Белом доме», — сказал он.

Рютте отметил, что российского диктатора Владимира Путина «не вдохновляют» потери армии РФ и успехи Украины на поле боя. Он подчеркнул, что пока нет признаков того, что глава РФ хочет сесть за стол переговоров.

По словам генсека НАТО, Западу стоит больше поддерживать Украину и сделать так, чтобы она была максимально сильной к моменту начала переговоров.

«Но решать, хочет ли он прийти или нет, должен Путин», — добавил Рютте.

Также генсек НАТО заявил, что сейчас Россия представляет наибольшую угрозу для Альянса. Он отметил, что Москва продолжает тесно сотрудничать с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский
О пораженных целях под Москвой
О пораженных целях под Москвой Алексей Копытько
Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко