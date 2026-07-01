Рютте об успехах Украины: Даже Трамп это признал 1 1.07.2026, 15:50

1,262

Марк Рютте

Фото: Getty Images

Генсек НАТО заявил, что Путин отказывается от переговоров.

Сейчас Украина чувствует себя гораздо лучше на поле боя и добивается больших успехов, в то время как россияне ежемесячно теряют 35 тысяч военнослужащих. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times.

«Прогресс, которого Россия достигала еще четыре-пять месяцев назад, сейчас значительно замедлился. Украина чувствует себя намного, намного лучше. Президент США также признал это на прошлой неделе в Белом доме», — сказал он.

Рютте отметил, что российского диктатора Владимира Путина «не вдохновляют» потери армии РФ и успехи Украины на поле боя. Он подчеркнул, что пока нет признаков того, что глава РФ хочет сесть за стол переговоров.

По словам генсека НАТО, Западу стоит больше поддерживать Украину и сделать так, чтобы она была максимально сильной к моменту начала переговоров.

«Но решать, хочет ли он прийти или нет, должен Путин», — добавил Рютте.

Также генсек НАТО заявил, что сейчас Россия представляет наибольшую угрозу для Альянса. Он отметил, что Москва продолжает тесно сотрудничать с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com