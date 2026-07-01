Рютте об успехах Украины: Даже Трамп это признал

Рютте об успехах Украины: Даже Трамп это признал1
- 1.07.2026, 15:50
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Генсек НАТО заявил, что Путин отказывается от переговоров.
Сейчас Украина чувствует себя гораздо лучше на поле боя и добивается больших успехов, в то время как россияне ежемесячно теряют 35 тысяч военнослужащих. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times.
«Прогресс, которого Россия достигала еще четыре-пять месяцев назад, сейчас значительно замедлился. Украина чувствует себя намного, намного лучше. Президент США также признал это на прошлой неделе в Белом доме», — сказал он.
Рютте отметил, что российского диктатора Владимира Путина «не вдохновляют» потери армии РФ и успехи Украины на поле боя. Он подчеркнул, что пока нет признаков того, что глава РФ хочет сесть за стол переговоров.
По словам генсека НАТО, Западу стоит больше поддерживать Украину и сделать так, чтобы она была максимально сильной к моменту начала переговоров.
«Но решать, хочет ли он прийти или нет, должен Путин», — добавил Рютте.
Также генсек НАТО заявил, что сейчас Россия представляет наибольшую угрозу для Альянса. Он отметил, что Москва продолжает тесно сотрудничать с Китаем, Ираном и Северной Кореей.