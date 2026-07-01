На МАЗе не хватает почти две тысячи работников 8 1.07.2026, 15:40

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Люди не хотят идти на завод даже за солидные зарплаты.

На предприятиях холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», включая ОАО «МАЗ», сохраняется значительный дефицит кадров. Согласно данным общереспубликанского банка вакансий, работодателю требуется более 1900 сотрудников. Речь идет не только о рабочих местах в Минске, но и о вакансиях в филиалах предприятия, в том числе в Могилеве.

По состоянию на 30 июня в ОАО «МАЗ» и дочерних организациях было открыто 1902 вакансии.

Самые высокие зарплаты предлагают заместителю начальника производственно-комплектовочного управления по механизации — от 3900 до 4000 рублей. Сталевару электропечи готовы платить 3700–4700 рублей, руководителю одного из структурных подразделений — 3599–4700 рублей. Заливщику металла предлагают 3150–4100 рублей, при этом возможно трудоустройство с обучением. Плавильщику металла и сплавов обещают от 3100 до 4200 рублей.

Ведущий инженер-конструктор может рассчитывать на зарплату в размере 3000–3500 рублей. Врачу общей практики, при наличии соответствующей переподготовки, готовы платить 2900–3300 рублей.

Среди самых низкооплачиваемых вакансий — столяр. За работу на 0,1 ставки ему предлагают всего 90–95 рублей.

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