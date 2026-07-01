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Bloomberg: Благодаря 6-тонной «Фламинго» Украина достигла прорыва в войне

  • 1.07.2026, 15:17
Bloomberg: Благодаря 6-тонной «Фламинго» Украина достигла прорыва в войне

Масштаб атак показывает, как быстро выросли возможности Киева.

Издание Bloomberg пишет, что Украина значительно расширила радиус и интенсивность ракетных ударов по территории России. По данным агентства, украинские ракеты теперь способны поражать цели почти на половине российской территории.

В мае украинские крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели более 1 500 км и ударили по заводу в Чебоксарах. Позже Украина также сообщала о дальних ударах по российским военным и промышленным объектам.

«Это знаменует собой значительный прорыв в кампании Украины по нанесению ударов на большие расстояния… Крылатые ракеты «Фламинго» позволяют наносить удары вглубь территории России с использованием боеголовок большого калибра», — сказал старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри.

Масса ракеты «Фламинго» 6 тонн, внутри 1 тонна взрывчатки. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев для Bloomberg. В начале войны ракетные тревоги в России в основном ограничивались приграничными регионами и оккупированными территориями Украины. Но в этом году, согласно анализу Bloomberg, тревога хотя бы раз звучала в регионах, где живет более 70% населения РФ. Масштаб атак показывает, как быстро выросли возможности Киева по дальним ударам и как Украина усиливает давление на Путина, чтобы заставить его идти к переговорам. По словам Барри, способность поражать критически важную инфраструктуру России «приводит к нанесению ущерба элементам российской военной промышленности, бьет по экономике и демонстрирует российской общественности, что война против Украины имеет свою цену».

Барри считает, что такие удары должны усиливать давление на Кремль, но неясно, сделает ли это Путина более склонным к переговорам. Для России это уже новая реальность: война, которую Кремль пытался держать вдали от населения, все чаще приходит вглубь страны.

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