Неожиданная находка на фронте в Украине удивила ученых 1.07.2026, 15:15

Фото: Valentyn Ogirenko / REUTERS

Птицы стали вить гнезда из оптоволоконных кабелей боевых дронов.

На территории Украины обнаружили необычные птичьи гнезда, частично сплетенные из оптоволоконных кабелей, которые использовались для управления ударными беспилотниками. По данным немецкого журнала Spiegel (перевод — сайт Charter97.org), такие находки стали еще одним свидетельством того, как война влияет не только на людей, но и на окружающую среду.

Военные обеих сторон все чаще используют дроны, управляемые через тонкие оптоволоконные кабели, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы. После падения беспилотников километры этих проводов остаются на земле, цепляются за деревья и кустарники, образуя своеобразную сеть.

Два обнаруженных гнезда уже переданы в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве. Одно из них пополнит музейную коллекцию, а второе отправят в исследовательский центр Naturalis в нидерландском Лейдене.

Биолог Ауке-Флориан Химстра планирует извлечь из гнезда ДНК, чтобы определить вид птицы, использовавшей необычный строительный материал. По словам ученых, пока неизвестно, как оптоволоконные кабели влияют на птиц. С одной стороны, они могут представлять опасность, запутывая животных, с другой — способны делать конструкцию гнезда более прочной.

Фото: Valentyn Ogirenko / REUTERS

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