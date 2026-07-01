Россия начала закупки бензина в Индии 3 1.07.2026, 15:29

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Чтобы смягчить дефицит топлива на внутреннем рынке после украинских атак.

Россия начала морской импорт бензина из Индии, чтобы смягчить дефицит топлива на внутреннем рынке, вызванный ударами дронов по энергетической инфраструктуре, сообщили Reuters два источника в отрасли.

По словам одного из собеседников агентства, из Индии в Россию было направлено не менее 60 тысяч тонн автобензина. Другой источник сказал, что ‌отправлены два танкера с партиями от 30 до 40 тысяч тонн.

Третий источник уточнил, что Москва планирует ежемесячно импортировать 400 тысяч тонн бензина из разных стран, ‌включая соседнюю Беларусь, которая уже направляет топливо на рынок РФ.

Потребление бензина в России летом, когда спрос ‌высокий, составляет около 110 тысяч тонн в сутки, по оценке источников Reuters. При этом среднее суточное падало до 85 тысяч тонн в день после того, как украинские беспилотники более 40 раз поразили российский нефтезаводы, в том числе 9 из 10 крупнейших.

Это привело к дефициту топлива почти во всех российских регионах. Более 40 субъектов ввели официальные ограничения на продажу бензина - от нормирования количества литров в одни руки до запрета заливать топливо в канистры.

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